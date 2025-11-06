Budelis su chalatu: slaugytojas nužudė 10 pacientų – norėjo pasilengvinti naktines pamainas

Prokurorai nurodė, kad slaugytojas, kurio taptybė nebuvo paviešinta, pacientams, kurių dauguma buvo pagyvenę, švirkštė skausmą malšinančius arba raminamuosius vaistus. Taip vyras siekė palengvinti savo darbo krūvį naktinės pamainos metu.
Nusikalstama veika buvo padaryta nuo 2023 m. gruodžio iki 2024 m. gegužės Wuerseleno ligoninėje, vakarų Vokietijoje.
Prokurorai, kaip pranešama, gilinasi ir į kitus įtartinus nuteistojo karjeros epizodus.
Pasak AFP naujienų agentūros, šis medikas dirbo Wuerseleno ligoninėje nuo 2020 m., o slaugos mokslus jis baigė dar 2007 m.
Prokurorai Acheno teisme teigė, kad kaltinamasis parodė aiškų empatijos trūkumą pacientų atžvilgiu, ypač jei jiems reikėjo aukštesnio lygio priežiūros. Teisme pareikšta, kad slaugytojas prisiėmė sau „gyvenimo ir mirties šeimininko“ vaidmenį.
Jis pacientams suleisdavo dideles morfino ir midazolamo, raminamųjų vaistų, dozes. Tikslas – mažesnis krūvis naktinėje pamainoje.
Vyras buvo suimtas 2024 m.
Skirdamas laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos, teismas nurodė, kad šio vyro nusikaltimai yra ypač sunkūs, todėl jam neturėtų būti leidžiama išeiti į laisvę anksčiau nei po 15 metų.
Nuteistasis dar galės apskųsti nuosprendį.
Prokurorai pranešė, kad šiuo metu ekshumuojami mirusiųjų kūnai, siekiant nustatyti kitas galimas aukas, dėl kurių vyras galėtų būti vėl teisiamas.
Ši istorija daugeliui priminė buvusio slaugytojo Nielso Högelo atvejį, kuris 2019 m. buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 85 pacientų nužudymą dviejose Šiaurės Vokietijos ligoninėse.
Teismas nustatė, kad 1999–2005 m. jis pacientams skirdavo mirtinas širdies vaistų dozes.
Manoma, kad jis yra daugiausia gyvybių nusinešęs žudikas šiuolaikinės Vokietijos istorijoje.