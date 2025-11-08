Kvietimas nemokamai išsitirti rokiškietei kainavo 25 eurus – įspėja ir kitus

Viskas prasidėjo džiugiai
Rokiškietė pasakojo paprastu laišku gavusi kvietimą atvykti į gydymo įstaigą (kur ji yra prisiregistravusi) atlikti nemokamą gimdos kaklelio turimą pagal vykdomą gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programą. Moteris sakė pasižymėjusi datą kalendoriuje, nes kvietimas atėjo iš anksto, ir paskirtą dieną nuvyko pas gydytoją. Tačiau kabinete nemokamas tyrimas tapo mokamu: jai buvo paaiškinta, kad reikės susimokėti 25 eurus.
„Sutrikau: kodėl reikia mokėti, jei atsiųstame laiške aiškiai, net paryškintai, parašyta: nemokamą gimdos kaklelio tyrimą?! Man paaiškino, kad nemokamas yra pats tyrimas, bet ne terpė, į kurią dedamas paimtas tepinėlis.
Neva anksčiau būdavo daroma ant specialaus stikliuko, kuris nekainavo, o dabar – terpėje, kuri jau kainuoja. Tai kaip atlikti tyrimą be terpės, kad nereikėtų mokėti? Neįmanoma. Kodėl moterys yra apgaudinėjamos – kviečiamos atlikti nemokamą tyrimą, už kurį turi susimokėti. Ne kelis, o 25 eurus.
Juk jei tokią paslaugą siūlo, kviečia, tegul teisingai informuoja: išdėsto iš karto, kas bus mokama, kas nemokama. Ateini atlikti nemokamo tyrimo, tačiau paaiškėja, kad niekas nedarys tau jo, jei nesumokėsi. Lyg ir pati renkiesi atlikti jį ar ne, tačiau...“, – situacija dalinosi į „Rokiškio Sirenos“ redakciją atėjusi laikraščio skaitytoja.
Paaiškino: atlieka nemokamai
Moteris kartu atsinešė ir laišką-kvietimą, kurį jai siuntė VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų“ Rytų regiono prevencinių programos koordinacinio centras. Būtent ten „Rokiškio Sirena“ pirmiausia ir ieškojo atsakymų į skaitytojos užduotus klausimus.
Koordinavimo centro vadovė Asta Nenartavičienė paaiškino, kad koordinavimo centras Programos bandomąją veiklą vykdo vadovaudamasis Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašu ir patvirtino, kad minėtos programos paslaugos turi būti teikiamos nemokamai.
Pašnekovė net detalizavo amžių: „Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programa skirta moterims nuo 25 iki 59 metų: 25–34 m. moterims gimdos kaklelio citologinis tepinėlis atliekamas kartą per trejus metus; 35–59 m. moterims kartą per 5-erius metus atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpėje (jei AR ŽVP tyrimas teigiamas).
Gavus tepinėlių rezultatus gali būti atliekami papildomi tyrimai, leidžiantys objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę. Programos paslaugos teikiamos nemokamai“.
Koordinavimo centras
Specialistė aiškino, kad Santaros klinikos, vykdydamos Koordinavimo centro funkcijas ir vadovaudamosi minėtu aprašu, atlieka moterų, dalyvaujančių Programoje, informavimą: siunčia kvietimus ir informavimo apie atliktų tyrimų rezultatus laiškus.
„Programos dalyvės yra kviečiamos atvykti į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios yra prisirašiusios, kur joms turi būti nemokamai suteikiamos Programoje numatytos paslaugos, nepriklausomai nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigos statuso. Patvirtinu, kad Programos paslaugos turi būti teikiamos nemokamai ir moteriai siūlau kreiptis tiesiogiai į UAB „Inmedica“ atstovus dėl sumokėto mokesčio grąžinimo“, – atsakydama į klausimą, gal už paslaugą pacientai privalo susimokėti, jei yra prisiregistravę privačioje sveikatos priežiūros įstaigoje.
Anot A. Nenartavičienės, Santaros klinikos, kaip Koordinavimo centras, siekdamos atkreipti dėmesį dėl galimo nepagrįsto mokesčio už Programos paslaugas reikalavimo, susisiekė su UAB „Inmedica“ atstovais ir žodžiu informavo apie gautą pranešimą dėl mokamų paslaugų UAB „Inmedica“ Rokiškio padalinyje suteikimo.
Tyrimas pagal programą – nemokamas
Komentarą dėl šios dviprasmiškos situacijos pateikė ir „Meliva Lietuva“ („InMedica“ klinika) I lygio paslaugų vadovas Mindaugas Junka, kurio pirmiausia buvo paklausta ar pacientėms iš tikrųjų reikia mokėti už minėtą gimdos kaklelio tyrimą ar ne?
Pašnekovo teigimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu „Dėl gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo ir gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ gimdos kaklelio citologinis tyrimas pagal Gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą yra nemokamas.
Galėjo pasiūlyti kitą tyrimo variantą
M. Junka paaiškino, kad privalomuoju sveikatos draudimu apdraustoms pacientėms jį apmoka teritorinės ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Tačiau specialistas skubėjo išskirti, jog vizito metu pacientei gali būti pasiūlytas išsamesnis, pažangesnis tyrimo metodas, kuris yra brangesnis.
„Tai būtų citopatologinis gimdos kaklelio tyrimas iš skystos terpės, kuri yra brangesnė citopatologinio tyrimo, finansuojamo PSDF biudžeto lėšomis, alternatyva. Šis tyrimas nėra pilnai finansuojamas PSDF lėšomis, tad pacientei pasirinkus brangesnį tyrimo variantą, dalį jo kainos padengia Valstybinė ligonių kasa (VLK), o kainų skirtumą tarp pasirinkto tyrimo ir PSDF biudžeto lėšomis apmokamo tyrimo pacientė turi susimokėti“, – detalizavo specialistas.
Anot M. Junkos, klinikose didžiausias dėmesys yra skiriamas aukštai paslaugų kokybei ir pacientų poreikiams, bet kiekvienu atveju, kai pacientams paslaugų kokybė nėra priimtina, komanda yra nusiteikusi bendradarbiauti ir spręsti nemalonias situacijas. Pacientai turi galimybę pasidalinti savo patirtimi klinikose el. paštu kokybe@meliva.lt.