„Užlūžo“ e.sveikata: medikai negali dirbti

E.sveikatos portalą atsivėrę gyventojai taip pat įspėjami, kad šiuo metu fiksuojamas E. sveikatos sistemos sulėtėjimas.
„Informuojame, kad šiuo metu fiksuojami E. sveikatos sutrikimai. Problema sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus“, – rašoma oficialiame e.sveikata.lt „Facebook“ puslapyje.
Lrytas primena, kad savaitgalį buvo vykdomi itin didelės apimties E. sveikatos sistemos atnaujinimai.
Suplanuoti E. sveikatos atnaujinimo darbai buvo suplanuoti lapkričio 7 d., penktadienį nuo 22 val., kad vykdomi darbai turėtų kuo mažiau įtakos sistemos naudotojams.
Iš anksto buvo skelbiama, kad po atnaujinimo darbų galimi laikini sistemos trikdžiai.