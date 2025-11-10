Praėjusią savaitę mažėjo sergamumas gripu, ūminėmis kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19

Pranešime spaudai skelbiama, kad ankstesnę savaitę (spalio 27 d. – lapkričio 2 d.) jis buvo didesnis – 949,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1,5 tūkst. atvejų tarp 100 tūkst. gyventojų riba).
Lyginant 45-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad susirgimų gripu skaičius padidėjo COVID-19 liga, o ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis – sumažėjo.
Praėjusių metų tą pačią savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1043,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Lapkričio 3–9 d. Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 39. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 3 mirties atvejai. Asmenys priklausė 80–89 m. ir vyresnių nei 90 m. amžiaus grupėms. 2 iš tų asmenų buvo neskiepyti, 1– nežinoma; 2 turėjo lėtinių ligų, 1– nežinoma.