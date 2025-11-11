Apie gydytojų konfliktą Santaros klinikose prabilo ir ministrė: pasakė, ką darys

„SAM taip pat siekia išsiaiškinti, kokios iš tiesų yra aplinkybės ir ką reiškia toksiška aplinka ir toksiški darbiniai santykiai“, – Seime vykusiame Vyriausybės pusvalandyje teigė M. Jakubauskienė.
„Šiuo metu mes esame pradėję patikrinimą, vietinį tyrimą, ir bandome identifikuoti, kurie pagrindiniai rizikos veiksniai ir kokios aplinkybės paskatino susiklostyti tokią situaciją, kad šeši vieno centro gydytojai išėjo iš darbo“, – akcentavo ji.
Pasak SAM vadovės, situaciją bus galima aiškiau įvertinti, kai bus gauti ne tik šiuo metu atliekamo vidinio tyrimo, bet ir klinikose vykdomo audito rezultatai.
„Šiuo metu SAM dar vykdo Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų auditą. Kartu turėdami galutinius duomenis ir dabartinio (…) vertinimo, ir audito duomenis, galėsime daugiau žinoti ir suprasti, kokios yra iš darbo išėjusių gydytojų priežastys“, – teigė sveikatos apsaugos ministrė.
Be to, M. Jakubauskienė akcentuoja, jog apie susidariusią situaciją bus kalbama su Santaros klinikose dirbančiais medikais, o jei prireiks – ir su įstaigą palikusiais neurochirurgais.
„Rytoj bus išsamesnė galimybė susitikti su gydymo įstaigos darbuotojais ir aptarti tą situaciją iš vidaus, ją geriau pažinti, susipažinti, išgirsti argumentus“, – žurnalistams sakė ministrė.
„Kol kas kalbėjome tik su klinikų vadovu, bendraujame su darbuotojais, kurie dirba klinikose. Jeigu bus poreikis, tikrai pasikviesime į SAM tam objektyviam vaizdui įvertinti, susidaryti ir gydytojus, kurie išėjo iš darbo ir turi savo motyvaciją, argumentus, kas lėmė tą sprendimą. Galbūt tie veiksniai liko gydymo įstaigoje ir juos tikrai reikėtų koreguoti“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad rudenį įstaigą paliko trys neurochirurgai.
Tiesa, Santaros klinikų vadovybė antradienį patvirtino, kad klinikų Neurochirurgijos skyrių palieka dar trys gydytojai.
Pirmadienį portalas LRT.lt pranešė, kad praėjusią savaitę paskelbus, kad Santaros klinikas paliko 3 neurochirurgai, tarp kurių ir buvęs Neurochirurgijos centro vadovas prof. S. Ročka, įstaigą palieka dar 3 neurochirurgai.
Laiške, atsiųstame portalui, rašoma, kad gydymo įstaigą palieka prof. S. Ročka, dr. R. Kvaščevičius, gyd. R. Raugalas, gyd. G. Lukšys, dr. Ž. Chomanskis, gyd. D. Rinkevičius.