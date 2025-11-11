Panevėžio ligoninėje pagerbtas 90-metį švenčiantis gydytojas P. Knizikevičius

Į iškilmingą šventę susirinko gausus būrys kolegų ir bičiulių. Gydytojas atvyko kartu su žmona Liudvika, taip pat buvusia gydytoja, Naujagimių skyriaus vedėja ir dukra Jolanta Vokietiene, kuri šiuo metu vadovauja ligoninės Priėmimo–skubios pagalbos skyriui.
Sveikintojai nuoširdžiai dėkojo jubiliatui už ilgametį darbą, perduotas žinias ir vertingas profesines pamokas, už šilumą, žmogiškumą ir nuoširdų bendravimą, kurį prisimena visi, turėję laimės su juo dirbti.
Ligoninės direktorius Mindaugas Vaitkus sveikindamas pabrėžė, kad gydytojas Petras Knizikevičius Panevėžio ligoninėje dirbo daugiau kaip pusę amžiaus, išugdė ne vieną jaunų medikų kartą ir padėjo tvirtus pagrindus šiuolaikinei ginekologijai. Direktorius jubiliatui įteikė paveikslą – nuotrauką su senuoju ligoninės pastatu, simbolizuojančią pagarbą istorijai ir ilgametį gydytojo ryšį su ligonine.
Po sveikinimų gydytojas P. Knizikevičius nuoširdžiai dėkojo visiems susirinkusiesiems už dėmesį ir gražius žodžius, dalijosi prisiminimais iš savo ilgos profesinės veiklos – pasakojimais, kurių klausytis buvo įdomu ir jauniems, ir vyresniems kolegoms.
Jis džiaugėsi matydamas, kaip per dešimtmečius pasikeitė medicina ir kokią pažangią, šiuolaikišką įrangą šiandien turi ligoninės medikai.
„Tokios modernios technikos mes net įsivaizduoti negalėjome. Džiaugiuosi, kad šiandien gydytojai turi visas galimybes dar geriau pasirūpinti moterų ir naujagimių sveikata“, – sakė jubiliatas.
Savo gydytojo kelią P. Knizikevičius pradėjo 1960 metais tuometinėje Panevėžio ligoninėje. Jis su pagarba prisiminė savo mokytojus – Vladą Dalindą ir Benjaminą Kliačko. Tuo metu Panevėžiui sparčiai augant ir didėjant gimstamumui, iškilo būtinybė statyti Gimdymo namus, prie kurių įkūrimo reikšmingai prisidėjo ir pats daktaras P. Knizikevičius. Gimdymo namai duris atvėrė 1964 metais.
Gydytojas kurį laiką vadovavo tame pačiame pastate veikusiai Moterų konsultacijai, o dirbdamas pagrindinį – ginekologo – darbą, taip pat buvo atsakingas už Kraujo perpylimo stoties, Chirurginio korpuso ir Operacinio bloko statybų priežiūrą.
Už profesinius pasiekimus P. Knizikevičiui suteikta aukščiausia akušerio–ginekologo kvalifikacinė kategorija. 1984 metais, išėjus ilgamečiam Ginekologinio skyriaus vedėjui Vladui Dalindai, šias pareigas perėmė P. Knizikevičius ir šiam skyriui vadovavo net dvidešimt vienerius metus.
Nors gydytojas jau yra išėjęs į pelnytą poilsį, jo indėlis į Panevėžio medicinos istoriją, išugdytų medikų kartos ir sukurtos tradicijos tebėra gyvos iki šiol.
Respublikinės Panevėžio ligoninės bendruomenė su pagarba ir dėkingumu prisimena gydytoją P. Knizikevičių – žmogų, savo darbu ir atsidavimu palikusį ryškų pėdsaką ligoninės istorijoje.