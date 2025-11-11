Santaros klinikas palikęs profesorius rėžė atvirai: „Konfliktai ir sistemingas trukdymas vadovauti“

„Aš, prof. Saulius Ročka, ilgametis Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas, kartu su keliais kolegomis palikau įstaigą dėl susidariusios toksinės aplinkos ir nebeužtikrinamų sąlygų saugiam, skaidriam ir kokybiškam darbui.
Per beveik du dešimtmečius su kolegomis sukūrėme ir išvystėme modernų neurochirurgijos centrą, kuris 2015 m. tapo pilnaverčiu VUL Santaros klinikų padaliniu. Centro rezultatai nuosekliai augo pagal klinikinius, akademinius ir pedagoginius rodiklius: plėtėsi teikiamos paslaugos, didėjo operacijų apimtys, stiprėjo komandų kompetencijos, buvo sukurta pilnavertė rezidentų rengimo bazė.
Santaros klinikų vadovo kaltinimai dėl tariamos lyderystės stokos neatitinka tikrovės ir prieštarauja mano ilgametei pedagoginei bei profesinei veiklai, pripažintai tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu.
Nuo 2008 metų esu atsakingas už neurochirurgų rengimą Vilniaus universitete. Per šį laiką atnaujinau vieną ir sukūriau dvi naujas rezidentūros programas, visiškai atitinkančias Europos rengimo standartus. VU neurochirurgijos rezidentūra šiandien vertinama kaip viena stipriausių regione. Vadovauju rezidentūros programos komitetui, tiesiogiai kuruoju dalį klinikinių ciklų, kuravau daugiau nei 30 gydytojų rezidentų podiplominėms studijoms.
Neurochirurgijos studentus lietuvių ir anglų kalbomis mokau nuo 2008 metų, sukūriau nuoseklią ir kasmet tobulinamą studijų sistemą, per kurią kasmet praeina nuo 100 iki 300 studentų. 2014–2023 m. buvau Europos neurochirurgų draugijų asociacijos rezidentų mokymo kursų dėstytojas ir pirmasis ilgalaikis šios programos atstovas iš Lietuvos. Nuo 2017 m. esu kviečiamas praktinių „HandsOn“ kursų lektorius, kuriuose mokau Europos rezidentus neurochirurginių įgūdžių.
Per savo karjerą pelniau daugybę apdovanojimų, tarp jų Miunsterio universiteto mokslinę premiją, Vilniaus universiteto geriausio dėstytojo įvertinimus, „Tautos gydytojo“ titulą bei geriausio 2025 m. dėstytojo anglų kalba apdovanojimą. Esu prisidėjęs prie daugelio disertacijų rengimo Lietuvoje ir užsienyje kaip tarybos narys, oponentas, recenzentas ar mokslinis vadovas.
2023–2025 m. kilus vidiniams konfliktams, buvo atlikta eilė nepriklausomų vertinimų. Jie nustatė tam tikrus darbo organizavimo aspektus, kuriuos reikėjo koreguoti, tačiau mano, kaip centro vadovo, pareigų pažeidimų nenustatė.
Priešingai, dalis pareiškėjų veiksmų buvo įvertinti kaip destruktyvūs. Visos rekomendacijos dėl centro veiklos tobulinimo buvo priimtos ir įgyvendinamos: 2025 m. atnaujintas centro reglamentas, koreguotos budėjimų tvarkos, organizuoti komunikacijos ir komandinio darbo mokymai. Noriu pabrėžti, kad viešai akcentuotas netinkamas darbo grafiko tabelių pildymas nebuvo ir nėra centro vadovo atsakomybė.
Nepaisant to, konfliktai ir sistemingas trukdymas vadovauti – mano kaip centro vadovo nurodymų nevykdymas, nepagarbus elgesys, nepagrįsti kaltinimai – tęsėsi. Mano siūlomi konstruktyvūs sprendimai buvo blokuojami, susidarė aplinka, kurioje buvo nebeįmanoma užtikrinti nei pacientų saugumo, nei komandos stabilumo, nei tvarios centro plėtros. Dėl šių priežasčių pasirinkau savo noru pasitraukti iš užimamų pareigų.
Nuo 2017 m. Lietuvoje atlikau 27 selektyvines dorsalinės rizotomijos (SDR) operacijas vaikams – tai tarptautiniu mastu reta, didelės atsakomybės procedūra, reikalaujanti ilgo pasirengimo ir komandinio įdirbio. Kiekvieną kartą dirbau su rezidentais ir aktyviai perdaviau žinias. Esant indikacijoms, visada informuodavau šeimas apie saugiausias alternatyvas, įskaitant gydymo galimybes užsienyje tais atvejais, kai Lietuvoje reikalinga kompetencija nėra kasdienė praktika.
Esu pasirengęs pateikti visų minėtų tyrimų ir sprendimų išvadas, susirinkimų protokolus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius mano teiginius. Tikiu, kad tik atvira, faktais grįsta diskusija gali padėti atstatyti pasitikėjimą ir užtikrinti pacientams aukščiausios kokybės neurochirurginę pagalbą.
Šiuo metu konsultuojuosi su teisininkais ir ruošiuosi pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, reikalaudamas Santaros klinikų vadovybės paneigti paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žeidžia mano garbę ir orumą“.
Ką teigė Santaros klinikos?
Penktadienį Santaros klinikų direktorius Tomas Jovaiša sakė, kad Neurochirurgijos centras „karštu tašku“ tapo jau prieš dvejus metus, jame tvyrojo toksiška aplinka. Pasak jo, palaipsniui buvo įgyvendinami pokyčiai, tačiau S.Ročka gydymo įstaigą paliko, kai buvo dėtos pastangos pakeisti vadovavimo stilių.
„Ten buvo daug nusiskundimų dėl bendravimo, nepagarbaus elgesio, darbo organizavimo. Per šį laikotarpį darbą centre nutraukė keletas gydytojų ir slaugytojų. Kalbu apie kiek ankstesnį laikotarpį.
Vidiniai tyrimai parodė, kad lyderystės, vadovavimo ir darbo organizavimo praktikos neatitiko Santaros klinikų lūkesčių ir standartų. Jauniesiems gydytojams buvo skiriamos pusinės dienos, t.y. kai užrašomos 3–4 valandos, bet tikimasi, kad jaunasis kolega dirbs visą dieną.
Grafikuose buvo numatyti planiniai neatėjimai į darbą. Kolega yra darbo grafike, nurodyta, kad turėtų dirbti ligoninėje, tačiau jo nėra su centro vadovo ar vadovų žinia. Tai galiojo ne tik gydytojams, bet ir slaugytojoms. Žinoma, kad tokiame centre negalėjo būti nei normalių darbo santykių, nei kažkokio progreso ir vystymosi“, – aiškino T.Jovaiša.