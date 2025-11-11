Tyrimas sukėlė nerimą dėl geriamojo vandens kokybės: aptiko vėžio sukėlėjų

Vokietijos aplinkos ir gamtos apsaugos federacija (BUND) antradienį pranešė, kad 42 iš 46 mėginių buvo rasta perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų (PFAS) pėdsakų. Tiesa, galiojančiais teisės aktais nustatytos normos nebuvo viršytos.
PFAS nėra skaidus natūralioje aplinkoje ir, kaip įtariama, sukelia kepenų pažeidimus, taip pat inkstų ir sėklidžių vėžį.
Įvairių tyrimų duomenimis, PFAS mažina imuninių ląstelių aktyvumą, dėl to padidėja organizmo jautrumas infekcijoms.
Ekspertai įspėja, kad PFAS taip pat gali ilgam užteršti geriamąjį vandenį. PFAS pramonėje naudojamos, be kita ko, rūbų, keptuvių, kosmetikos gamyboje. Ypač įspėjama, kad šios medžiagos turi sąlytį su maistu. Jų būna pakuotėse, kurios skirtos ypač riebiems maisto produktams, pavyzdžiui, mėsainiams, bulvytėms, picai ir sumuštiniams.
BUND teigia, kad iki šiol reguliuojama tik nedidelė dalis iš kelių tūkstančių atskirų PFAS priskiriamų medžiagų. Tačiau Europos Sąjunga svarsto griežtinti ribojimus.
Chemikalai aptinkami žmonių kraujyje
Geriamojo vandens mėginiai buvo paimti įvairiuose Vokietijos regionuose šių metų birželio–spalio mėnesiais.
Pasak BUND, 3 atvejais išmatuotos vertės viršijo būsimas normas, kurios bus taikomos nuo 2026 ir 2028 m. pagal naująjį Geriamojo vandens reglamentą.
Iš sostinės Berlyno paimtame mėginyje buvo aptiktas didelis PFAS kiekis, o vos keturiuose mėginiuose PFAS nebuvo aptikta visai.
„Mūsų atsitiktinai pasirinkti mėginiai rodo, kad PFAS jau seniai pateko į mūsų vandens apytakos ratą – nuo paviršinio iki gruntinio ir geriamojo vandens. Tai paveikė net giluminius mineralinio vandens šulinius“, – sakė BUND vykdomoji direktorė Verena Graichen.
PFAS taip pat aptinkami daugelio žmonių kraujyje visame pasaulyje.
BUND ragina stabdyti žmones supančios aplinkos taršą. Organizacija taip pat teigia, kad gaminius su PFAS platinanti pramonė turėtų atsakyti už pasekmes, pavyzdžiui, padengti geriamojo vandens valymo išlaidas.
