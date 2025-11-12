Inga Ruginienė apie stringančią e. sveikatos informacinę sistemą: man tai yra visiškas anekdotas

„Man e. sveikata iš viso yra kaip anekdotas. IT technologijos, kurias mes vis diegiame ir diegiame į viešąjį sektorių, kažkaip nepasiekia to tikslo, kurį turėtų pasiekti. Tas man visiškai nepatinka“, – trečiadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Todėl greitu laiku, bent jau mano patarėjų korpuse, atsiras žmogus, kuris bus atsakingas už IT technologijas. Aš tikrai noriu turėti tokį atskirą žmogų, kad šiek tiek daugiau būtų galima nuveikti IT srityje. Ir ne tik e. sveikatoje, bet ir kitose ministerijose ir sektoriuose“, – tęsė ji.
Paklausta, ar užuot tvarkius senosios e. sveikatos sistemos gedimus nederėtų įdiegti naujos platformos, Vyriausybės vadovė atsakė, jog abu variantai nėra blogi.
„Nėra blogas ir naujas produktas, nėra blogas ir seno produkto pataisymas, nes tas, kas dabar yra, yra griaučiai. Reikia normaliai galvotų žmonių, kurie galėtų padaryti taip, kad sistema veiktų“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Tam ir stiprinu komandą. Labai tikiuosi, kad naujas žmogus įneš daugiau skaidrumo ir detalių, kaip būtų galima sutvarkyti šį klausimą“, – pridūrė ji.
Apgailestauja dėl problematiško viešojo ir privataus sektoriaus ryšio
Komentuodama stringantį technologinį progresą valstybinėse institucijose, Vyriausybės vadovė apgailestavo, kad vyrauja problematiškas ryšys tarp viešojo ir privataus sektoriaus. Anot jos, privatus sektorius nenori dirbti su viešuoju, nes pirmasis baiminasi neva klijuojamų etikečių.
„Gaila, ir su kuo pati susidūriau dirbdama ministerijoje, kad mes tiek nuvertinome viešąjį sektorių, mes tiek įdėjome nepasitikėjimo, kad privatus sektorius, kaip rangovai, neateina į viešąjį sektorių“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Jeigu mes kalbame apie IT technologijas, apie aukščiausio lygio specialistus, tai surasti juos (…) beveik neįmanoma, nes mes gyvename tokioje eroje, kad bet koks žmogus, atėjęs dirbti su viešuoju sektoriumi, rizikuoja būti apkaltinamas, priklijuojamos jam etiketės įvairios“, – akcentavo politikė.
Anot premjerės, tai ir lemia, kad privatus sektorius renkasi nerizikuoti ir lieka savo srityje.
„Taip išeina, kad mes viešajame sektoriuje skurstame ne dėl pinigų, bet skurstame dėl žmogiškųjų išteklių. Ta problema yra labai įsigalėjusi ir labai sudėtinga. Tai ne tik Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) problema, kitose ministerijose mes matome tą patį“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
Savaitgalį buvo atlikti didelės apimties e. sveikatos atnaujinimo darbai. Atnaujinta technologinė sistemos dalis, įdiegti nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais.
Vis dėlto, jau pirmadienį medikų bendruomenė pranešė, kad e. sveikatos sistema sutriko – neįmanoma išrašyti vaistų, siuntimų, pasirašyti dokumentų ir atlikti kitų būtinų darbų.
E. sveikatos sistemą prižiūri Registrų centras.
