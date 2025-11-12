Medikai – E. sveikatos įkaitai: sistema stringa jau trečią dieną

„E. sveikatos greitaveikos problema yra išlikusi – sistema veikia, duomenų mainai vyksta, elektroniniai dokumentai iš įstaigų yra gaunami, tačiau viskas vyksta gerokai lėčiau nei įprastai. Šiandien numatome įdiegti keletą programinių pakeitimų, kurie, tikimės, pagerins tam tikrų sisteminių užklausų vykdymą. Taip pat palaikome nuolatinį ryšį su sveikatos priežiūros įstaigų informacines sistemas aptarnaujančiomis įmonėmis, kartu ieškome galimybių optimizuoti sistemos darbą“, – sako Registrų centro IT direktorius Antanas Raguotis.
Jo teigimu, E. sveikatos sistemos dydis ir kompleksiškumas reikalauja nuolatinio sistemos veiklos monitoringo, rašoma Registrų centro pranešime.
„Tai yra kasdienis mūsų kaip sistemos tvarkytojo darbas – nuolat stebime sistemos veiklą ir ieškome galimybių išlaikyti jos greitaveiką. Identifikavę procesą, kuris pareikalauja daugiausiai sistemos duomenų bazės resursų, ieškome programinių sprendimų, kurie leistų tuos procesus patobulintų, – teigia A. Raguotis. – Tai yra technologiniai dalykai, nepriklausantys nuo sveikatos priežiūros paslaugas pacientams teikiančių specialistų, tad maloniai prašome pacientų dėl susidariusios situacijos nekaltinti medikų, kurie šiuo atveju yra situacijos įkaitai.“
Šiuo metu pacientai gali prisijungti prie pacientų portalo, matyti savo sveikatos duomenis, mobili aplikacija taip pat veikia. Dalis per integracines sistemas dirbančių sveikatos priežiūros specialistų gali dirbti įprastai, su iššūkiais susiduria tiesiogiai per portalą dirbantys specialistai. Vaistinių tinklai iš E. sveikatos gauna duomenis apie e. receptus, tad receptinių vaistų išdavimo procesas nėra sutrikdytas.
Registrų centro duomenimis, per praėjusią parą į E. sveikatos sistemą buvo pateikta apie 380 tūkst. elektroninių dokumentų, iš kurių 106 tūkst. buvo e. receptai, dar 31 tūkst. buvo siuntimai. Dalis šių dokumentų į sistemą buvo pateikti naktį, kai sistemos apkrova yra mažiausia. Įprastai per dieną į sistemą pateikiama apie 400–450 tūkst. e. dokumentų.
Primename, kad savaitgalį buvo atlikti didelės apimties E. sveikatos atnaujinimo darbai – atnaujinta technologinė sistemos dalis, taip pat įdiegti net keli nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais ir kiti. E. sveikatos sistema technologiškai reikšmingai nebuvo atnaujinta daugiau kaip 10 metų ir jos vystymas esamomis sąlygomis yra ypatingai sudėtingas.
E. sveikatos sistema yra bene didžiausias savo apimtimi sistema visoje šalyje, integracijomis sujungta ne tik su šalyje veikiančiomis gydymo įstaigomis, bet ir su kitomis nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje dalyvaujančiomis sistemomis. Šiuo metu E. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų. Per mėnesį E. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų. E. sveikatos duomenų bazės dydis siekia arti 510 terabaitų.