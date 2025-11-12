Santaros klinikų drama tęsiasi – tėvai pateikė šūsnį klausimų

Iškėlė 15 klausimų
„Jau dabar matau, kad yra gyvybiškai būtina susirasti operuojantį gydytoją Kaune, nes aš nesiruošiu rizikuoti savo dukros sveikata ir gyvybe“, – Lrytas atsiųstame laiške teigia Lina Antinienė.
Jos atžala rūpinosi iš Santaros klinikų dabar jau pasitraukęs gydytojas Ramūnas Raugalas.
„Dr. Ramūnas Raugalas mūsų dukrai per jos aštuonerius gyvenimo metus yra daręs net 8 galvos operacijas. Pirma buvo daryta, kai ji oficialiai dar net neturėjo būti gimusi (dukrytė gimė 28 nėštumo savaitę), ji tuometu svėrė net 2 kilogramus (!) ir buvo nuspręsta, kad laukti daugiau nebegalima, reikia operuoti“, – prisiminė L.Antinienė.
Dabar ji atstovauja grupei tėvų, kurie išsamiame dokumente iškėlė 15 klausimų dėl Vaikų neurochirurgijos skyriaus Santaros klinikose ateities.
„Per Santaros klinikų vadovybės spaudos konferenciją buvo pateikta informacija, kad vaikų neurochirurgijos paslaugos tęsiamos įprastai, tačiau viešai parodyti gydytojai didžiąja dalimi yra suaugusiųjų ligoninės personalas“, – patikino L.Antinienė.
Dėl susiklosčiusios situacijos trečiadienį Santaros klinikose vyksta išvažiuojamasis Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdis. Tėvai į jį pakviesti nebuvo,
Ypač didelį nerimą tėvams kelia, kad kūdikiams operacijos bus atliekamos suaugusiųjų korpuse.
„Iki šiol Vaikų neurochirurgijos skyrius Santaros klinikose veikė kaip pilnavertis, savarankiškas ir integralus vaikų chirurginės sistemos padalinys, glaudžiai bendradarbiaujantis su vaikų ortopedijos, vaikų chirurgijos, vaikų intensyviosios terapijos ir neonatologijos skyriais. Ši struktūra užtikrino kompleksinę, vienoje vietoje teikiamą pagalbą, atitinkančią tarptautinius „Children under one roof“ principus (WHO, RCPCH, ACS CSV, 2023).
Reformos iniciatoriai siūlo dalį vaikų neurochirurginių operacijų perkelti į suaugusiųjų neurochirurgijos operacinį bloką, esantį atskirame pastate, nutolusiame nuo vaikų ligoninės ir pediatrinės intensyvios terapijos padalinių. Tokia reorganizacija esmingai keičia iki šiol veikusią sistemą, kurioje pacientas, tėvai ir multidisciplininė komanda veikė bendrai ir koordinuotai“, – rašoma tėvų rūpesčiu parengtame dokumente.
Kitas aspektas – Santaros klinikose likusių gydytojų specializacija.
„Dabar mums sako, kad suaugusių neurochirurgai viską moka ir gali operuoti ir vaikus. Ar tikrai?
Naujagimius? Neišnešiotukus? Be jokios darbo patirties su tokiais pacientais?“, – abejonių neslėpė L.Antinienė.
Santaros klinikų pozicija
Lrytas primena, kad Santaros klinikos antradienį išplatino savo paaiškinimą, kaip toliau bus vykdomas darbas Neurochirurgijos centre:
Dėl personalo
Santaros klinikos patvirtina faktą, kad trys neurochirurgai nutraukia darbo santykius savo noru. Tik vienas iš trijų papildomai pasitraukusių neurochirurgų dirbo vaikų padalinyje pilnu darbo krūviu ir teikė paslaugas vaikams. Du iš pasitraukusių neurochirurgų teikė paslaugas tik suaugusiesiems (vienas iš jų prireikus budėdavo namuose, dalyvaudamas užtikrinant skubių paslaugų teikimą vaikams).
Dėl paslaugų apimčių ir prieinamumo
Neurochirurgijos paslaugų apimtys nemažės. Mažiesiems pacientams reikalingos paslaugos bus užtikrinamos tokia pačia apimtimi ir kokybe kaip iki šiol. Centro komanda koregavo darbo grafikus ir tvarkas, kad būtų užtikrintos paslaugos. Šiuo metu yra vykdomi jau suplanuotų ambulatorinių konsultacijų pakeitimai, apie kuriuos informuosime mūsų pacientus (jų tėvus) atskirai.
Paslaugų struktūra: kur bus atliekamos operacijos
Kaip ir anksčiau, neurochirurginės operacijos, kurioms nereikalinga specializuota įranga, vaikams bus atliekamos Santariškių g. 7 (vaikų padalinyje). Visi vaikų padaliniai dirbs įprastu režimu ir be apribojimų.
Kompleksinės operacijos, kaip įprasta, bus vykdomos Santariškių g. 2 (suaugusiųjų padalinyje).
Abiejuose korpusuose esantys vaikų ir naujagimių reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriai aprūpinti reikalinga įranga ir juose yra užtikrinama priežiūra gydomiems vaikams ir naujagimiams su įvairia patologija: prieš sudėtingas kompleksines intervencines radiologines ir kardiologines procedūras, organų transplantacijas, angiochirurgines operacijas ir po jų.
Dėl situacijos Santaros klinikose tyrimą jau pradėjo sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
„SAM taip pat siekia išsiaiškinti, kokios iš tiesų yra aplinkybės ir ką reiškia toksiška aplinka ir toksiški darbiniai santykiai“, – antradienį teigė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.