Utenos ligoninė turi naują direktorių

Nuo 2015 m. G.Kukanauskas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos direktorius.
Kaip nurodoma, G. Kukanauskas turi daugiau kaip dešimties metų vadovavimo patirtį viešajame sektoriuje – dirbo saugomų teritorijų sistemoje, kurioje telkė komandas, įgyvendino nuoseklų vidaus tvarkos, procesų gerinimą, užtikrino veiklos skaidrumą, plėtojo tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Naujo direktoriaus Utenos ligoninei prireikė, kai rugpjūčio pradžioje buvo atleistas beveik dvejus metus gydymo įstaigai Tomas Saladis.
Tąkart Utenos rajono mero Marijaus Kaukėno kantrybės taurę perpildė faktas, kad T.Saladis įkliuvo neblaivus prie vairo.