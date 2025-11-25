SveikataMedicinos žinios

Uždegė žalią šviesą drausti imti priemokas už medicinines paslaugas iš pacientų

2025 m. lapkričio 25 d. 10:02
Pacientų priemokų reikalus svarstant Sveikatos reikalų komitete nebuvo pažeistos Statute numatytos procedūros. Tai antradienį konstatavo Seimo Etikos ir procedūrų komisija. Jos nariai taip pat paragino posėdžiams pirmininkaujančius komitetų pirmininkus ateityje tiksliau formuluoti balsavimams teikiamus klausimus.
Už tokią parlamentarės Lilijos Vaitiekūnienės pasiūlytą išvadą antradienį neeiliniame posėdyje balsavo 6 etikos komisijos nariai.
4 parlamentarai palaikė Seimo narių Jurgio Razmos ir Armino Lydekos nuomonę, kad pirmajame Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, svarstant demokrato Lino Urmanavičiaus pasiūlymą papildomas pacientų priemokas draudžiančioms įstatymo pataisoms, buvo pažeistas Statutas, tačiau vėliau kitame komiteto posėdyje klaida buvo ištaisyta. Beje, vėliau parlamentaras L. Urmanavičius savo pasiūlymą atsiėmė.
Dėl galimų pažeidimų Sveikatos reikalų komitete, svarstant pacientų priemokų klausimą, į komisiją kreipėsi Seimo konservatoriai. Jų nuomone, galimai buvo pažeistos „teisėkūros proceso skaidrumo, objektyvumo ir sąžiningumo principai“.
ELTA primena, kad po ilgų diskusijų Seimas antradienį ketina priimti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas, siūlančias neleisti imti iš pacientų papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Jei Seimas pritartų, įstatyme atsirastų nuostata, kad valstybės laiduojama asmens sveikatos priežiūra viešosiose gydymo įstaigose teikiama nemokamai, už šias paslaugas negali būti reikalaujama papildomo mokesčio.
Dokumente būtų ir tam tikrų išlygų – pavyzdžiui, dėl nemedicininių paslaugų, dėl pacientų pageidavimo gauti brangiau kainuojančią medicininę priemonę.
priemokosmedicinos paslaugosSeimo Etikos ir procedūrų komisija

