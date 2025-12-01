Afrikoje pradedama novatoriška ŽIV prevencijos programa

Įrodyta, kad lenakapaviras, kuris suleidžiamas dukart per metus, sumažina ŽIV perdavimo riziką daugiau nei 99,9 proc., todėl jo poveikis panašus į galingos vakcinos.
Pietų Afrikoje, kur vienas iš penkių suaugusiųjų serga ŽIV, šio vaisto dalijimą pagal Jungtinių Tautų (JT) sveikatos agentūros UNITAID finansuojamą iniciatyvą prižiūrėjo Witso universiteto tyrimų padalinys prižiūrėjo vaisto platinimą.
„Pietų Afrikoje pirmieji žmonės gavo lenakapavirą ŽIV prevencijai... tai yra vienas iš pirmųjų pavyzdžių realiame pasaulyje, kai šis kas 6 mėnesius suleidžiamas vaistas naudojamas mažas ir vidutines pajamas turinčiose šalyse“, – teigiama UNITAID pareiškime.
Kiek žmonių gavo pirmąsias vaisto dozes, kurios Jungtinėse Valstijose kainuoja 28 tūkst. dolerių vienam žmogui per metus, pareiškime nurodyta nebuvo. Kitąmet vaisto naudojimą tikimasi dar labiau išplėsti nacionaliniu mastu.
Kaimyninės Zambija ir Esvatinis praėjusį mėnesį pagal JAV programą gavo 1 tūkst. dozių. Planuojama, kad vaistas bus pristatytas pirmadienį per Pasaulinės AIDS dienos ceremonijas.
Pagal šią programą gamintojas „Gilead Sciences“ sutiko trejus metus be pelno tiekti lenakapavirą dviem milijonams žmonių šalyse, kuriose yra ŽIV itin plačiai paplitęs.
Kritikai pažymi, kad tokie kiekiai yra gerokai mažesni nei iš tikrųjų reikėtų, o rinkos kaina daugumai žmonių yra neįkandama.
Remiantis 2024 m. UNAIDS duomenimis, rytų ir pietų Afrikoje gyvena apie 52 proc. iš 40,8 mln. ŽIV visame pasaulyje užsikrėtusių žmonių.
Planuojama, kad generiniai lenakapaviro preparatai bus prieinami nuo 2027 m. už maždaug 40 JAV dolerių per metus daugiau nei 100 šalių, įgyvendinant UNITAID ir Gateso fondo susitarimus su Indijos farmacijos kompanijomis.
Priešekspozicinė profilaktika (PrEP) ŽIV prevencijai naudojama jau daugiau nei dešimtmetį, tačiau anksčiau ji buvo neatsiejama nuo kasdienio tablečių vartojimo, todėl jos poveikis pasauliniam užsikrėtimų skaičiui buvo ribotas.
ZambijaSvazilandasŽIV
