Apledėjimas Lenkijoje sukūrė išgyvenimo dramą: greitosios pagalbos mediko poelgis nepalieka abejingų

Pagalbos centras pirmadienį, sausio 26 d., apie 3 val. nakties sulaukė skambučio dėl vaiko, kuris patyrė didelius kvėpavimo sunkumus.
Vaikas gyveno Gandno kaime (Vakarų Pamario vaivadija) už 11 kilometrų nuo greitosios pagalbos stoties.
Greitosios pagalbos automobilis galėjo šį atstumą įveikti gana greitai.
Deja, kelias buvo toks apledėjęs, kad likus vos dviem kilometrams iki tikslo tapo neįmanoma važiuoti toliau.
Vienas iš paramedikų nusprendė imtis veiksmų savo iniciatyva. Jis paėmė kuprinę su medicinine įranga ir išėjo pėsčiomis pas vaiką.
„Komandos vadovas Bartoszas ėmėsi herojiško žingsnio. Nepaisydamas labai blogų sąlygų, jis nusprendė, kad, kas bebūtų, jis pasieks pacientą. Jis užsidėjo 15 kilogramų kuprinę su medicinine įranga ir išėjo pėsčiomis“, – pasakojo Ščecino provincijos greitosios pagalbos tarnybos atstovė spaudai Natalia Dorochowicz.
Nuėjus didžiąją dalį kelio, apie pusantro kilometro, pro šalį važiavęs vairuotojas pasiūlė pagalbą pavargusiam, bet ryžtingai nusiteikusiam gelbėtojui. Taip medicininė pagalba atvyko nurodytu adresą.
Paaiškėjo, kad netoliese esančios savanorių ugniagesių komandos ugniagesiai jau teikė pagalbą vaikui. Paramedikas perėmė pacientą iš jų.
Bartoszas suteikė vaikui reikiamą skubią medicininę pagalbą.
Visa istorija baigėsi laimingai – tiek pacientui, tiek skubios medicinos pagalbos komandai, kuri po operacijos grįžo į stotį sveika ir gyva.
Parengta pagal fakt.pl