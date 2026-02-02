Skiepai nuo erkinio encefalito: kodėl verta pradėti jau dabar?

Nors skiepytis galima visus metus, žiema yra palankiausias metas pradėti skiepijimo kursą. Be to, išplėtus Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis skiepijamų žmonių amžiaus ribas, ši prevencinė priemonė tapo prieinama dar daugiau gyventojų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiuo metu nemokama vakcina skiriama 50–60 metų amžiaus gyventojams. Iki tol nemokamai skiepijama buvo 50–55 metų gyventojų grupė. Sprendimas išplėsti amžiaus ribas priimtas įvertinus sergamumo duomenis ir tai, kad būtent vyresniame amžiuje liga dažniau sukelia sunkių komplikacijų.
„Kadangi erkinio encefalito gydymas yra tik simptominis, skiepai išlieka efektyviausia ir patikimiausia apsaugos priemonė. Todėl raginame 50–60 metų gyventojus pasinaudoti valstybės suteikiama galimybe ir dėl nemokamų skiepų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Kuo anksčiau pradėsite skiepijimo kursą, tuo bus didesnė tikimybė iki aktyvaus erkių sezono organizmui spėti suformuoti patikimą imunitetą ir būti apsaugotam“, – sako A. Grušeckienė.
Erkiniu encefalitu dažniausiai užsikrečiama įsisiurbus užkrėstai erkei, kuri virusą perduoda per seiles vos per kelias akimirkas. Net ir greitai pašalinus erkę, rizika užsikrėsti išlieka.
Erkės paplitusios visoje Lietuvoje, o užsikrėsti galima ne tik miškuose ar pievose, bet ir miestų parkuose, soduose ar net savo namų aplinkoje. Retesniais atvejais infekcija perduodama vartojant nepasterizuotą, užkrėstą pieną ar jo produktus.
Pagal įprastą skiepijimo schemą nuo erkinio encefalito reikia trijų vakcinos dozių. Pirmosios dvi suleidžiamos su 1–3 mėnesių pertrauka, o trečioji – po 5–12 mėnesių. Patikima apsauga susiformuoja praėjus maždaug dviem savaitėms po antrosios dozės, tačiau ilgalaikiam imunitetui būtina užbaigti visą skiepijimo kursą. Vėliau imunitetas palaikomas stiprinamosiomis dozėmis kas kelerius metus.
Vakcina neapsaugo nuo erkinio encefalito, jei erkė įkando dar prieš skiepijimą ar per pirmąsias dvi savaites po pirmosios dozės. Labai svarbu laikytis visos rekomenduojamos skiepijimo schemos, nes laikui bėgant organizmo atsparumas silpnėja.
„Skiepai nuo erkinio encefalito leidžia išvengti ne tik pačios ligos, bet ir ilgalaikių jos pasekmių, kurios neretai negrįžtamai pakeičia žmogaus gyvenimo kokybę. Daugelis pacientų susiduria su pusiausvyros problemomis, galvos skausmais, klausos, dėmesio ar psichologiniais sutrikimais. Daliai žmonių liekamieji reiškiniai išlieka visą gyvenimą ir net lemia neįgalumą“, – sako
Valstybinės ligonių kasos (VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Pasak jos, praeitais metais į gydymo įstaigas buvo pristatyta daugiau nei 65 tūkst. erkinio encefalito vakcinos dozių. Tam prireikė per 770 tūkst. eurų fondo lėšų.