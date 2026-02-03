PSO trūksta milijardo dolerių: prašo pagalbos sveikatos krizėms spręsti

Pasak PSO skubios pagalbos programos vykdančiojo direktoriaus Chikwės Ihekweazu, organizacija pradėjo lėšų rinkimo kampaniją ir tikisi sulaukti paramos tiek iš tradicinių, tiek iš naujų potencialių donorų. Jo duomenimis, praėjusiais metais daugiausiai lėšų skubiai pagalbai skyrė ES, Saudo Arabija, Vokietija, Japonija, Italija ir Jungtinė Karalystė.
Dėl mažėjančio biudžeto PSO koncentruojasi tik į pačius skubiausius poreikius, įskaitant Gazos Ruože, Artimuosiuose Rytuose, Sudane, Ukrainoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Haityje ir Mianmare. Be PSO konfliktų zonose dirba ir kitos pagalbos organizacijos, pavyzdžiui, „Gydytojai be sienų“.
2025 m. PSO ekstremalioms situacijoms planavo 1,5 mlrd. dolerių biudžetą, tačiau, pasak Ch. Ihekweazu, pavyko surinkti tik 900 mln. dolerių. Dėl to krizių apimtose vietovėse teko uždaryti 6,7 tūkst. sveikatos priežiūros punktų, o 53 mln. žmonių liko be PSO ir jos partnerių sveikatos priežiūros paslaugų.