VLK: gerėja onkologinių ligų diagnostika – kompensuojama daugiau tyrimų

Nuo šių metų sausio 1 d. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis pradėti apmokėti naviko molekulinės genetikos tyrimai, atliekami RNR sekoskaitos metodu. Taip pat kompensuojami pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimai, atliekami kartu su kompiuterine tomografija (KT), naudojant radioaktyvųjį fluorą. Šie pažangūs diagnostikos tyrimai leidžia gydytojams tiksliau nustatyti onkologines ligas ir parinkti kiekvienam pacientui efektyviausią gydymą, taip didinant galimybes pasveikti.
„Prieš metus pradėti kompensuoti naviko molekulinės genetikos tyrimai, atliekami DNR sekoskaitos metodu, taip pat naviko molekulinio kariotipavimo ir naviko genomo metilinimo tyrimai. Šiemet kompensuojamų paslaugų sąrašą papildė ir naviko molekulinės genetikos tyrimai, atliekami RNR sekoskaitos metodu.
Tai reikšmingas žingsnis personalizuotos onkologinės priežiūros link – šios paslaugos padeda tiksliau diagnozuoti ligą ir parinkti kiekvienam pacientui tinkamiausią gydymą“, – teigia Rasa Savičiūtė, Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja.
Pacientams šiuos tyrimus gali skirti gydytojas onkologas chemoterapeutas (suaugusiesiems), gydytojas vaikų onkohematologas (vaikams) arba kitas gydytojas specialistas, dirbantis daugiadalykėje gydytojų komandoje. Tyrimai skiriami specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose, onkologijos klasterį sudarančiose įstaigose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje.
Preliminariais ligonių kasos duomenimis, pernai iš viso buvo atlikta apie 1,6 tūkst. naviko molekulinės genetikos tyrimų už daugiau nei 747 tūkst. eurų fondo lėšų.
PET ir KT tyrimai, naudojant fluorodeoksigliukozę, somatostatinų analogus ar prostatos specifinius membranos antigenus, žymėtus radioaktyviuoju galiu, kompensuojami jau ne vienerius metus. Naudojamas preparatas parenkamas individualiai, atsižvelgiant į naviko tipą ir tyrimo tikslą.
Nuo šių metų sausio iš fondo pradėta apmokėti PET ir KT tyrimus, atliekamus naudojant radioaktyvųjį fluorą. Tai alternatyva šiuo metu kompensuojamam PET ir KT tyrimui, atliekamam su radioaktyviuoju galiu žymėtais prostatos specifiniais membranos antigenais. Tyrimai pacientams gali būti paskirti, kai jiems yra įtariamas arba nustatytas prostatos piktybinis navikas, t. y. kai norima tiksliai įvertinti naviko lokalizaciją ir galimą išplitimą prieš ar po taikyto radikalaus gydymo.
PET tyrimą gali skirti tik gydytojai specialistai – onkologai radioterapeutai, onkologai chemoterapeutai, urologai, chirurgai ir kiti gydytojai pagal kompetenciją.
Preliminariais ligonių kasos duomenimis, iš viso pernai sergantiesiems onkologinėmis ligomis buvo atlikta apie 3,6 tūkst. PET tyrimų maždaug už 6 mln. eurų.
Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams yra prieinami ir kiti brangūs tyrimai, tokie kaip kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija ar angiografija, ultragarsiniai tyrimai su kontrastine medžiaga ir kiti.