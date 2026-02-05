Dėl vaistų svoriui mesti – įspėjimas: gali sustreikuoti kasa

Ši pataria vaisto vartotojams nedelsiant kreiptis į gydytoją, jei jie patiria išvardintus simptomus. Dėl pavojaus tarnyba įspėjo ir sveikatos priežiūros specialistus.
Yra šimtai pranešimų apie ūminį ir lėtinį pankreatitą, kurį patyrė žmonės, vartoję „Mounjaro“, „Ozempic“ ir „Wegovy“ vaistus. Tiesa, nė vienu atveju kasos uždegimas nebuvo oficialiai patvirtintas kaip lieknėjimo vaistų šalutinis poveikis.
Manoma, kad per pastaruosius metus Anglijoje, Velse ir Škotijoje apie 1,6 milijono suaugusiųjų vartojo GLP-1 tipo vaistų injekcijas.
MHRA vyriausioji saugos pareigūnė dr. Alison Cave pabrėžė, kad pacientų sauga yra aukščiausias prioritetas.
„Didžiajai daugumai pacientų, kuriems skiriami GLP-1 injekcijos, tai yra saugūs ir veiksmingi vaistai, teikiantys didelę naudą sveikatai“, – sakė ji.
„Šių sunkių šalutinių poveikių atsiradimo rizika yra labai maža, tačiau svarbu, kad pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai žinotų apie susijusius simptomus ir būtų budrūs.
Jei jūs ar jūsų artimasis vartojate GLP-1 preparatus ir patiriate stiprų, nuolatinį skrandžio skausmą, kuris gali plisti į nugarą ir būti lydimas pykinimo bei vėmimo, patariame kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą“, – pridūrė A.Cave.
Kasa yra mažas organas, išsidėstęs šalia skrandžio, kuris padeda virškinti maistą.
Dauguma žmonių, sergančių ūminiu pankreatitu, po maždaug savaitės pradeda jaustis geriau ir vėliau neturi jokių sveikatos problemų. Tačiau kai kuriems pacientams gali išsivystyti gyvybei grėsmingos komplikacijos.
Tarnybos pabrėžia, kad GLP-1 vaistus gyventojai turėtų vartoti tik tuo atveju, jei juos paskyrė sveikatos priežiūros specialistas.
Parengta pagal BBC inf.
