Klaipėdos apskrityje – vaiko mirtis nuo gripo

Kaip skelbia portalas 15min, šią savaitę Klaipėdos apskrityje nuo gripo mirė 2012 m. gimęs vaikas.
Oficialiais duomenimis, kuriuos skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), šį gripo sezoną liga jau pareikalavo 42 gyvybių.
Tačiau minima statistika atnaujinama kartą per savaitę, pirmadieniais, todėl po vasario 1 d. įvykusios mirtys į ją dar nėra įtrauktos.
Anksčiau jauniausia gripo auka šį sezoną buvo 30–39 m. amžiaus grupei priklausęs asmuo.
Paskutinį kartą gripas vaiko gyvybės pareikalavo 2022–2023 m. gripo sezono metu. Tąkart nuo šios ligos mirė 0–9 metų amžiaus grupei priklausęs mažametis.
Auga sergamumas
NVSC duomenimis, keturi praėjusią savaitę nuo gripo mirę asmenys priklauso 80–89 metų amžiaus grupei, po vieną – 50–59, 60–69 ir vyresnių nei 90 metų amžiaus grupėms, dar du – 70–79 metų amžiaus grupei. Aštuoni iš jų turėjo lėtinių ligų nebuvo pasiskiepiję.
Dar vienas žmogus praėjusią savaitę mirė nuo koronaviruo infekcijos. Jis priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų bei nebuvo pasiskiepijęs.
Be to, kaip pažymi NVSC, praėjusią savaitę ir toliau augo sergamumas ne tik gripu, bet ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei koronaviruso infekcija.
Bendras sergamumo šiomis ligomis rodiklis padidėjo iki 1409 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas buvo registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Šiaulių apskrityje.
Tuo metu 17 savivaldybių peržengė 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą ir pasiekė epideminį sergamumą.