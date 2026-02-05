Utilizavimo išlaidoms augant, Vokietijoje sudeginta 3 mlrd. nepanaudotų COVID-19 kaukių

Ketvirtadienį paskelbtame Sveikatos apsaugos ministerijos atsakyme į parlamento užklausimą teigiama, kad maždaug pusė iš beveik 6 milijardų pirma įsigytų kaukių jau buvo išsiųstos „terminiam perdirbimui“ – antrinio panaudojimo procesui, kurio metu jos sudeginamos, pagaminant energiją.
Vyriausybė iki šiol šioms atliekų šalinimo paslaugoms, kurias teikia viešųjų pirkimų konkurso būdu atrinkti nepriklausomi rangovai, išleido maždaug 8 mln. eurų.
Masiškai naikinant nenaudojamą medicininę įrangą, vėl kilo karštos politinės diskusijos dėl su pirkimais susijusių ministerijos sprendimų.
Vokietijos Federalinis audito teismas 2024 m. atskleidė, kad Sveikatos apsaugos ministerija už maždaug 5,9 mlrd. eurų įsigijo iš viso 5,7 mlrd. kaukių, nors „faktinis poreikis buvo gerokai mažesnis“.
Vokietijos naujienų žurnalas „Der Spiegel“ ketvirtadienį pranešė, kad iki 2026 m. pabaigos numatoma sunaikinti dar 85 mln. kaukių, nes baigsis jų galiojimo laikas.
Dar 360 milijonai kaukių vis dar yra saugomos, nes dėl jų tebevyksta teismo ginčai su tiekėjais, kurie siekia iš federalinės vyriausybės prisiteisti nesumokėtas sumas. Pranešime teigiama, kad didžioji dalis šių atsargų taip pat galiausiai turėtų būti sunaikinta.
Remiantis vyriausybės duomenimis, kuriuos cituoja žurnalas „Der Spiegel“, per pandemiją buvo išdalinta tik 2,12 milijardo kaukių.
