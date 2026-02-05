Vilniaus ligoninėje atidarytas naujas korpusas: atsakė, kurie pacientai pajus ypatingą pokytį

Kaip pranešė savivaldybė, naujos patalpos leis ligoninės komandai atlikti daugiau operacijų, plėsti jų įvairovę ir sveikatos priežiūros paslaugas teikti dar efektyviau.
„Vilniaus miesto klinikinė ligoninė yra viena svarbiausių sostinės sveikatos sistemos atramų, o naujasis priestatas leidžia ne tik plėsti paslaugų apimtis, bet ir tobulėti taikant pažangius, modernius gydymo metodus“, – pranešime teigia Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Naujo ligoninės priestato projektavimo, rangos ir įrengimo procesas truko šešerius metus, nuo 2019 m. Projektavimu ir statyba rūpinosi Vilniaus vystymo kompanija.
Vilniaus miesto savivaldybė šio projekto įgyvendinimui skyrė 23,6 mln. eurų, iš kurių 17,9 mln. eurų panaudota rangos darbams atlikti, o 5,7 mln. eurų – moderniai medicininei įrangai įsigyti.
Naujame korpuse įrengta 10 operacinių, intensyviosios terapijos skyriuje – 18 lovų, skirtų sunkios būklės pacientų priežiūrai, o hemodializės skyriuje – 19 lovų, kur bus teikiamos inkstų hemodializės procedūros stacionare ir ambulatorinėje grandyje paslaugas gaunantiems pacientams.
VMKL direktorės dr. Aušros Bilotienės-Motiejūnienės teigimu, ypatingą pokytį naujame ligoninės korpuse pajus hemodializuojami pacientai.
„Modernios operacinės, intensyviosios terapijos ir dializių erdvės leis mūsų komandai suteikti daugiau pagalbos tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Tai investicija ne tik į pastatą – tai investicija į žmonių sveikatą ir jų gyvenimo kokybę“, – teigia ji.
Anot savivaldybės, naujos operacinės suteikia galimybę taikyti pažangius, minimaliai invazinius metodus, dirbti preciziškiau ir švelniau paciento atžvilgiu, o tai lemia mažesnę komplikacijų riziką, trumpesnį gijimo laiką ir geresnius gydymo rezultatus. Tikimasi, kad naujame ligoninės korpuse bus patogiau organizuoti pacientų judėjimo srautus.
„Neabejoju, kad šiuos pokyčius pajus tiek pacientai, tiek ir darbuotojai – ligoninėje dirba virš 1,6 tūkst. žmonių komanda, kuri kasdien rūpinasi šimtų vilniečių gerove“, – teigia Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Naujame ligoninės korpuse taip pat įrengta visiškai automatizuota gaisrinės saugos bei gesinimo sistema, o moderniomis ventiliacinėmis kameromis užtikrinamas aukščiausius standartus atitinkantis patalpų mikroklimatas.
Pastate veikia inovatyvi šildymo ir automatinė lauko žaliuzių sistema, visi korpuso aukštai prijungti prie autonominio elektros energijos šaltinio.