Burnos patikra ir dantų gydymas: kurias odontologines paslaugas apmoka ligonių kasa

Nuo kasdienės priežiūros iki profilaktinių paslaugų
Pirminė odontologinė pagalba padeda užtikrinti burnos sveikatą ir užkirsti kelią sudėtingoms odontologinėms būklėms. Ši sritis apima dantų ėduonies, pulpito, kai kurių rūšių periodontito gydymą, dantų akmenų nuėmimą, dantų šaknų traukimą, taip pat ikivėžinių ligų tikimybės nustatymą, vaikų dantų ėduonies profilaktiką, sąkandžio anomalijų nustatymą ir profilaktiką, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamos pirminės odontologinės priežiūros ir profilaktikos gyventojai turi kreiptis į gydytoją odontologą toje gydymo įstaigoje, prie kurios yra prisirašę ir kuri turi sutartį su ligonių kasa. Jei ši įstaiga pati neteikia pirminės odontologinės pagalbos paslaugų, savo pacientams ji turi užtikrinti, kad tokia kompensuojama pagalba būtų suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
Valstybinės ligonių kasos (VLK) Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė pabrėžia, kad šios paslaugos yra ypač svarbi prevencinė priemonė, užkertanti kelią galimoms problemoms.
„Tinkama burnos priežiūra, reguliarūs profilaktiniai patikrinimai ir ankstyvas dėmesys burnos higienos įgūdžiams leidžia išvengti sudėtingo ir ilgalaikio gydymo ateityje. Ypač svarbus darbas su vaikais – nuo tinkamos burnos higienos įpročių formavimo iki profilaktinių priemonių, kurios padeda išsaugoti sveikus dantis“, – akcentavo J.Grigarienė.
Vaikų burnos sveikata: profilaktika nuo mažens
Siekiant užkirsti kelią burnos sveikatos sutrikimams ankstyvame amžiuje, nuo praėjusių metų daugiau dėmesio skiriama vaikų profilaktinių odontologinių paslaugų plėtrai. Kasmet įvertinami vaiko burnos higienos įgūdžiai, gali būti nemokamai atlikta profesionali burnos higiena, paaiškinama, kaip tinkamai prižiūrėti dantis, galima dantis padengti fluoridų preparatais.
Pernai suteikta per 400 tūkst. šių paslaugų, kurioms kompensuoti prireikė daugiau nei 2,6 mln. eurų fondo lėšų.
Dar viena svarbi vaikų dantų prevencijos dalis – dantų silantavimas. Tai visiškai neskausminga procedūra, kai specialia medžiaga padengiamos dantų vagelės ir įdubos, kad į jas nepatektų ėduonį sukeliančios bakterijos. Silantavimas reikalingas visiems vaikams nuo tada, kai išdygsta pirmasis nuolatinis krūminis dantis iki 14 metų.
Suaugusiųjų burnos patikra ir pagalbos poreikis
Daugiau dėmesio skiriama ir suaugusių pacientų dantų bei burnos sveikatai. Pernai daugiau kaip 170 tūkst. gyventojų pasinaudojo nauja specializuota pirmine suaugusiųjų burnos patikros ir profilaktikos paslauga. Jai kompensuoti panaudota per 350 tūkst. eurų fondo lėšų.
„Ši paslauga vieną kartą per metus gali būti teikiama pacientams, nepriklausomai nuo to, ar jis pas odontologą atvyksta profilaktiškai, ar dėl dantų gydymo. Gydytojas įvertina paciento burnos būklę, o jei nustato pakitimų, t. y. įtaria burnos, veido ar žandikaulių srities onkologinę ligą, siunčia tolesniam ištyrimui ir gydymui“, – paaiškina J. Grigarienė.
Kompensavimo sąlygos ir specializuota pagalba
Suaugusiems pacientams ligonių kasa padengia gydytojo darbo išlaidas, o pacientui pačiam reikia susimokėti už vaistus, plombines ar kitas odontologines medžiagas, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.
Vaikams ir nedirbantiems žmonėms, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialinės pašalpos gavėjams nereikia mokėti nei už darbą, nei už vaistus, plombines ar kitas odontologines medžiagas, nei už vienkartines priemones.
Specialistė primena, kad į savo gydymo įstaigą reikėtų kreiptis ir prireikus skubios odontologinės pagalbos: „Jeigu atsiranda dantų skausmas, tinimas, pūliavimas ar kiti ūmūs simptomai, delsti negalima – tokiu atveju reikia būtinosios pagalbos. Jei skausmo nėra arba jis nedidelis, dažniausiai pakanka planinės odontologų priežiūros“, – sako J. Grigarienė.
Kai kuriems pacientams nepavyksta išvengti sudėtingesnių burnos ir dantų problemų, todėl prireikus tenka kreiptis į gydytoją odontologą specialistą ar kitą gydytoją specialistą. Tuomet gydytojas odontologas išrašo siuntimą. Su juo fondo lėšomis apmokamas paslaugas galima gauti visos Lietuvos gydymo įstaigose, kurios dėl šių paslaugų sudariusios sutartį su ligonių kasa.