Itin užkrečiamas virusas toliau kelia nerimą: paskelbė, kiek ligos atvejų fiksuota Europoje

Tačiau pabrėžiama, kad sergamumas tymais pernai išliko dvigubai didesnis nei 2023 m. Be to, ECDC įspėja, kad tymų atvejų skaičius aukščiausią lygį pasiekia vėlyvą žiemą ir ankstyvą pavasarį, tad būtent dabar yra didžiausios rizikos laikas.
Dauguma užsikrėtusių – neskiepyti
Nuo 2025 m. sausio iki gruodžio pabaigos 30 Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių pranešė apie 7 655 tymų atvejus, rodo naujausia ECDC ataskaita.
Viso aštuoni užsikrėtusieji mirė nuo tymų: keturi Prancūzijoje, trys Rumunijoje ir vienas Nyderlanduose.
„Kadangi tymai yra labai užkrečiami ir lengvai plinta ore, tik pakankamas didžiosios dalies gyventojų imunitetas gali užkirsti kelią infekcijos perdavimui. Siekiant išvengti tymų protrūkių ir apsaugoti ypač jautrius tymams žmones, pavyzdžiui, vakcinacijai dar per mažus vaikus ir tuos, kurie dėl medicininių priežasčių negali būti paskiepyti, bent 95 proc. gyventojų turėtų būti paskiepyti dviem dozėmis tymų vakcinos“, – pabrėžė ECDC.
Kaip rodo statistika, 8 iš 10 žmonių, susirgusių tymais, nebuvo skiepyti.
„Nepaisant ženklaus sumažėjimo pernai, tymų atvejų skaičius ir toliau kelia nerimą“, – teigė Sabrina Bacci, ECDC programos dėl vakcinomis išvengiamų ligų ir imunizacijos vadovė.
„Tymai yra sunki ir labai užkrečiama liga. Individuali vakcinacija apsaugo kitus, kurie negali būti paskiepyti, nes sumažina infekcijos plitimą. Todėl vakcinacija yra ne tik savisaugos, bet ir solidarumo žingsnis. Jei veiksime kartu, tymų likvidavimas turėtų būti įmanomas“, – akcentavo S.Bacci.
Remiantis 2025 m. duomenimis, vaikai iki 5 metų amžiaus sudarė 40 proc. (3 072) tymų atvejų.
Tačiau tymai paveikia visas amžiaus grupes: tarp užsikrėtusių suaugusiųjų ir paauglių, didžioji dauguma nebuvo gavę nė vienos tymų vakcinos dozės. Todėl savo imunizacijos statusą patikrinti turėtų ir suaugę žmonės bei paaugliai.
Lrytas anksčiau rašė, kad 2025 m. Lietuvoje fiksuota 11 tymų atvejų, daugiausia Vilniuje ir Kaune – po tris. Iš viso penki pacientai dėl tymų buvo paguldyti į ligoninę. Plačiau apie tai skaitykite čia.