M. Jakubauskienė: pagalbinio apvaisinimo projektas turėtų būti svarstomas Seimo pavasario sesijoje

„(Projektas – ELTA) yra maždaug paruoštas, pastabos paderintos. Paskutinės Ligonių kasos pateikė skaičiavimus, koks būtų lėšų poreikis, tai ruošiamės pateikti Vyriausybei“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Jakubauskienė.
„Dirbame pagal planą – pagalbinio apvaisinimo įstatymas turėtų būti svarstomas, tikimės, kad bus svarstomas jau šiemet, Seimo pavasario sesijoje“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad praėjusių metų balandžio pabaigoje Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, numatančioms galimybę dirbtinio apvaisinimo paslaugomis pasinaudoti ir nesusituokusiems asmenims.
Konstituciniam Teismui (KT) nustačius, kad pagalbinio apvaisinimo ribojimai prieštarauja Konstitucijai, tokią iniciatyvą Seimui pateikė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Ji pasiūlė panaikinti, jos nuomone, diskriminacinę įstatymo nuostatą, kuri šiuo metu leidžia pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu tik ištekėjusioms moterims ar partnerystę registravusioms poroms.
Galiojantis Pagalbinio apvaisinimo įstatymas leidžia pagalbinio apvaisinimo paslaugą teikti tik tiems asmenims, kurie yra sudarę santuoką arba įregistravę partnerystę.
