Paskelbė, kokia Lietuvoje situacija dėl gripo: dėl sudėtingumo išskyrė dvi savivaldybes

„Šių metų šeštos savaitės duomenimis, nuo gripo yra mirę 55 asmenys. Tikrai niekuo neišskirtinis šis sezonas, nes miršta žmonės, kurie nesiskiepiję, vyresnio amžiaus asmenys, iš mirusiųjų skaičiaus 70 metų ir vyresni asmenys ir sergantys lėtinėmis ligomis“, – LRT radijui trečiadienį kalbėjo O. Ivanauskienė.
Jos teigimu, šiuo metu situacija yra sudėtingiausia Rietavo ir Šiaulių miesto savivaldybėse – jose sergamumo rodiklis yra aukštesnis už visos Lietuvos rodiklį.
„Šeštą savaitę Lietuvoje turėjome 1 280 atvejų 100 tūkst. gyventojų, Rietavo savivaldybėje turime 1 929 atvejų 100 tūkst. gyventojų, Šiaulių savivaldybėje – virš 1 800 atvejų 100 tūkst. gyventojų“, – pažymėjo NVSC epidemiologė.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę į šalies ligonines buvo paguldytas 301 gripu sergantis asmuo, dar 13 žmonių nuo šios ligos mirė.
Dar du žmonės praėjusią savaitę mirė nuo koronaviruo infekcijos.
Mažiausias sergamumas buvo registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.
Tuo metu 11 savivaldybių peržengė 1,5 tūkst. atvejų 100 tūkst. gyventojų ribą ir pasiekė epideminį sergamumą.
GripasNacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)Rietavo savivaldybė
Rodyti daugiau žymių