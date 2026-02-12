Keičia sveikatos patikros tvarką: palies vairuotojus ir dirbančius kompiuteriu

Pagal naująją tvarką sveikiems gyventojams patikros supaprastinamos, o šeimos gydytojams suteikiama daugiau laisvės spręsti, kokie tyrimai yra būtini.
Vienas ryškiausių pokyčių – retesnė akių patikra darbuotojams, dirbantiems su kompiuteriais ar videoterminalais. Pasak ministerijos, asmenims iki 40 metų, neturintiems regos nusiskundimų ar diagnozuotų susirgimų, ši patikra bus atliekama kartą per ketverius metus.
Supaprastinta tvarka galioja ir asmenims, vykstantiems į užsienį – jei šalis nereikalauja specifinių tyrimų ir žmogus jaučiasi gerai, šeimos gydytojas pažymą galės išduoti operatyviau.
Tuo metu vairuotojams nebereikės formalių pakartotinų vizitų – pažymoje bus nurodomos visos transporto priemonių kategorijos, kurias galima vairuoti pagal sveikatos būklę.
Be to, ministerija nustatė minimalią 14 metų ribą, nuo kurios galima anksčiausiai kreiptis dėl medicininės pažymos vairavimui.
Atnaujinta tvarka taip pat palengvins profilaktinį patikrinimą asmenims su negalia. Jie neprivalės pateikti sveikatos patikrinimą atliekančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros išduotų rekomendacijų – gydytojas tikrins sveikatą pagal jų darbo vietoje nustatytus kenksmingus rizikos veiksnius, o į minėtas rekomendacijas bus atsižvelgiama tik jei pats asmuo nuspręs jas pateikti gydytojui.