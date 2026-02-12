Kyšį siūlęs vaistinės direktorius išvengė baudžiamosios atsakomybės

Teismas įvertino tai, kad direktorius visiškai pripažino kaltę ir gailėjosi dėl padaryto nusikaltimo. Asmeniui nustatytas vienerių metų laidavimo terminas ir paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 2 500 eurų įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Bylos duomenimis, 2025 m. lapkričio 24 d. vaistinės direktorius siūlė 400 eurų kyšį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVTK) vyriausiajai specialistei, siekdamas, kad neplaninio vaistinės patikrinimo metu nebūtų fiksuojami nauji pažeidimai, seniau nustatyti pažeidimai būtų pripažinti pašalintais ir nebūtų sustabdyta vaistinės licencija.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, darbuotoja atsisakė priimti kyšį. Vėliau direktorius pakartotinai siūlė 400 eurų, tačiau ir šį kartą kyšis nebuvo priimtas.
Pagal Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalį, tas, kas pasiūlė, pažadėjo ar davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą neteisėtą veikimą, baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Pažymima, kad asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jei jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, visiškai pripažino kaltę, gailisi ir atlygino arba įsipareigojo atlyginti padarytą žalą.