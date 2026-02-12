Plintant virusams – Santaros klinikų prašymas dėvėti medicinines kaukes

„Pastaruoju metu stebime padidėjusį viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (gripo, COVID-19 ir kitų) skaičių, todėl prašome Santaros klinikose besilankančių pacientų ir lankytojų dėvėti medicinines kaukes.
Ligoninėje gydomi įvairių sveikatos sutrikimų turintys pacientai, tarp jų – itin jautrūs ir pažeidžiami žmonės. Net ir, atrodytų, menka infekcija jiems gali sukelti rimtą sveikatos būklės pablogėjimą“, – rašoma Santaros klinikų „Facebook“ paskyroje patalpintame įraše.
„Ypatingas prašymas pacientų artimiesiems: jeigu jaučiate nors menkiausius peršalimo simptomus, susilaikykite nuo artimųjų lankymo ligoninėje. Vienas toks apsilankymas gali kelti riziką ne tik Jūsų artimajam, bet ir kitiems skyriuje gydomiems pacientams.
Jei neturite savo kaukės – jų rasite prie įėjimų į skyrius. Būtinai pasinaudokite. Taip padėsite apsaugoti pacientus, ligoninės personalą ir save“, – pabrėžė gydymo įstaigos atstovai.
Lrytas primena, kad sausio pabaigoje ligoninė skelbė, jog lovų užimtumas Santaros klinikų terapijos skyriuose siekia 98 proc., o dalis pacientų gali būti nukreipiama į kitas gydymo įstaigas.
Santaros klinikosMedicininė kaukėGripas
Rodyti daugiau žymių