Lietuvių pamėgtame salyne plinta virusas – įspėja keliautojus

Indijos vandenyne esantis salynas garsėja ramybe ir traukia turistus nuostabaus grožio paplūdimiais. Tačiau dabar keliautojai raginami imtis atsargumo priemonių, rašo „Independent“.
Pernai rudenį ir Lietuvos epidemiologai buvo atkreipę dėmesį į čikungunijos viruso plitimą Ramiojo vandenyno regione.
Čikungunija – tai virusinė liga, plintanti per uodų, daugiausia Aedes aegypti ir Aedes albopictus (dar vadinamų tigriniais) įgėlimus. Liga dažniausiai pasireiškia karščiavimu, sąnarių, raumenų ar galvos skausmais. Daugeliui simptomai praeina per savaitę, tačiau daliai žmonių sąnarių skausmai gali užsitęsti mėnesius ar net metus. Sunkesnė ligos eiga būdingesnė kūdikiams, vyresnio amžiaus žmonėms ir sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
Endeminių šalių gyventojams arba keliaujant į jas patariama saugotis uodų įkandimų:
– naudoti uodus atbaidančias priemones (repelentus) pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas;
– vilkėti rūbus, dengiančius didžiąją kūno dalį;
– patalpose, ypač gyvenamosiose, naudoti įvairius tinklelius nuo uodų dienos ir nakties metu;
– išpurkšti uodus naikinančiomis priemonėmis (insekticidais) tamsias patalpų vietas ir kt.
„Keliaujantiems į endemines šalis rekomenduojame ypač atidžiai taikyti visas apsaugos priemones. Jei grįžus iš kelionės per kelias dienas atsiranda karščiavimas, galvos ar sąnarių skausmai, būtina kreiptis į gydytoją ir pasakyti apie buvusią kelionę“, – apie čikungunijos karštinės prevenciją yra pasakojusi NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.
NVSC nėra pranešusi apie čikungunijos atvejus Lietuvoje. Mūsų šalyje šiuo metu nėra uodų rūšių, platinančių čikunguniją, o klimatas dar nėra palankus joms įsitvirtinti.
Tačiau prieš kelis metus interviu Lrytas davusi Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro (ECDC) pernešėjų sukeliamų ligų Vyriausioji ekspertė Celine Gossner, sąlygos Europoje gali pasikeisti.