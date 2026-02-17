SveikataMedicinos žinios

NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė 10 žmonių

2026 m. vasario 17 d. 16:31
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 212 asmenų, registruota 10 mirties nuo šios ligos atvejų, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
„Praėjusią savaitę (…) Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 212 asmenų, dėl COVID-19 ligos – 37. Dėl šių ligų 13 asmenų buvo gydoma intensyviosios terapijos skyriuose. Praėjusią savaitę registruota 10 mirties nuo gripo atvejų“, – rašoma pranešime.
Centro duomenimis, mirę asmenys priklausė 50–59 m., 70–79 m. (2), 80–89 m. (5) ir vyresnių nei 90 m. (2) amžiaus grupėms, visi turėjo lėtinių ligų, 7 buvo nepasiskiepiję, 2 pasiskiepiję, 1 – skiepijimo būklė nežinoma. Tuo metu nuo Covid-19 infekcijos mirties atvejų per praėjusią savaitę neregistruota.
„Bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (…) ir Covid-19 liga (…) rodiklis padidėjo ir siekė 1459,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę (6-ąją metų savaitę) jis buvo mažesnis – 1280,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų“, – nurodo NVSC.
Pažymima, jog sergamumas gripu ir kitomis kvėpavimo takų infekcijomis išlieka didelis, todėl gyventojams rekomenduojama laikytis asmens higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo: prisidengti burną ir nosį, naudoti vienkartines nosinaites, panaudojus – iškart jas išmesti. Svarbu dažnai plauti rankas, nešvariomis rankomis neliesti veido, vengti galimai užterštų paviršių, reguliariai vėdinti patalpas ir jas valyti drėgnu būdu.
