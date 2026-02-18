Šeimos gydytojo komanda: greitas ir patogus paciento kelias Kauno miesto poliklinikoje

Šį galvosūkį ne vienus metus sprendžia pirminės sveikatos priežiūros įstaigos. Išeitis tikrai yra ir tą parodė beveik prieš penkerius metus Kauno miesto poliklinikoje įdiegta šeimos gydytojo komandos koncepcija.
Šįkart viskas apie tai, kaip ši sistema veikia ir kodėl verta ją išbandyti.
Laiku ir kokybiškai
Neretai vieno šeimos gydytojo apylinkę sudaro daugiau nei tūkstantis gyventojų, tad gydytojų darbas išties intensyvus, tačiau blogiausia tai, kad tiesioginėms pacientų konsultacijoms neįmanoma skirti daug laiko.
Maža to, kai pacientas patenka į sveikatos priežiūros sistemą, jam dažnai reikia pagalbos, kaip toje sistemoje orientuotis: ką daryti toliau, kur registruotis, kas pakvies, kada sulauks atsakymo ir pan.
Kad pacientams nekiltų tokių nepatogumų, Kauno miesto poliklinika pirmoji Lietuvoje į šeimos gydytojo komandą įtraukė slaugytoją ir medicinos registratorę. Paciento sveikatos priežiūra tapo komandine užduotimi, o ne vieno šeimos gydytojo rūpesčiu.
Kaip dabar veikia šis modelis? Į komandą įsitraukia daugybė žmonių: šeimos gydytojas, slaugytojas, atvejo vadybininkas, gyvensenos medicinos specialistas, akušeris, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, apylinkės administratorius.
„Kauno miesto poliklinika viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo galvoti, kaip subalansuoti šeimos gydytojo krūvį. Keleri tokios praktikos metai parodė, kad dabar mūsų gydytojai gali daugiau laiko skirti savo tiesioginiam darbui. Taip pacientai gauna kokybišką gydymą“, – pastebi Kauno miesto poliklinikos direktoriaus pavaduotoja kokybės valdymui Loreta Marmienė.
Šeimos gydytojo komandoje – atvejo vadybininkas
Kaip atrodo šeimos gydytojo komandos darbas? Jeigu esate naujas pacientas, jūs pirmiausia sulauksite atvejo vadybininkės skambučio, ji pristatys šeimos gydytoją, paaiškins, kaip susisiekti su juo, suderins pirmąjį ilgesnį pažintinį vizitą.
Be to, atvejo vadybininkės atsiliepia į skambučius šeimos gydytojo darbo metu, kad gydytojas ir slaugytoja netrukdomi dirbtų su tais pacientais, kurie yra kabinete. Atvejo vadybininkė taip pat perskambina visiems pacientams, kuriems nepavyko prisiskambinti iš karto.
Ji taip pat susisiekia su pacientais, jeigu jie patenka į priėmimo skyrių ar kviečiasi greitosios medicinos pagalbą, norėdama išsiaiškinti, ar po apsilankymo priėmimo skyriuje nereikalinga šeimos gydytojo paslauga.
Atvejo vadybininkės taip pat kviečia pacientus dalyvauti prevencinėse programose, skambina vaikų tėveliams ir užregistruoja vaikus profilaktiniams sveikatos patikrinimams.
Pacientui, atvykusiam pas šeimos gydytoją, paskyrus tyrimus ar gydytojų specialistų konsultacijas, jam nebereikia sukti galvos dėl registracijos – tai padaroma už jį.
Atvejo vadybininkė susisiekia su pacientu telefonu po apsilankymo pas šeimos gydytoją ir registruoja pacientą pas reikalingus gydytojus specialistus: jam patogiu laiku, kad būtų greičiau ar arčiau namų.
„Pacientui lieka tik atvykti pas gydytoją paskirtu registracijos laiku, nes komanda ne tik rūpinasi paciento sveikata, bet ir padeda susiorientuoti sveikatos priežiūros sistemoje“, – priduria L. Marmienė.
Ir pagalbininkas, ir psichologas
Kaip jau supratote, pirmasis specialistas, su kuriuo bendrauja naujai prie Kauno miesto poliklinikos prisirašęs pacientas, – atvejo vadybininkas.
„Mes tiesiog jam paskambiname ir viską papasakojame, kaip veikia poliklinikos sistema ir padedame joje susiorientuoti“, – apie savo darbo specifiką pasakoja atvejo vadybininkė Audronė Vaitiekė.
O tiems, kurie jau yra poliklinikos pacientai, atvejo vadybininkai tampa tarsi psichologai: vyresniems – pagelbsti ne tik dėl konsultacijų, bet ir suteikia bendravimo džiaugsmo.
„Pacientui malonu bendrauti su mumis, auginamas patikimas ryšys tarp paciento ir pagalbininko sveikatos sistemoje“, – priduria A. Vaitiekė.
Atvejo vadybininkai sutaupo nemažai šeimos gydytojo bei slaugytojos darbo laiko.
„Neretai padedame ir pacientui sutaupyti laukimo laiką. Paieškome laisvų laikų pas specialistus greitesniam vizitui. Padedame užsiregistruoti į Kauno klinikas ar kitas gydymo įstaigas. Senjorams – tai didelė pagalba“, – reziumuoja atvejo vadybininkė.
Su gydytoju – tik apie sveikatą
Turbūt kiekvienas pacientas patyliukais pasvajoja: kaip būtų smagu su šeimos gydytoju kalbėtis tik apie sveikatą. Kai kurias funkcijas perėmus kitiems komandos nariams, šeimos gydytojai gali pasidžiaugti, kad su pacientu pagaliau yra laiko kalbėti ir apie pačią ligą, ir apie medikamentinį gydymą.
Kalbant apie jį, šeimos gydytojo komandoje dirbanti slaugytoja gali pratęsti gydytojo paskirtą lėtinės ligos gydymą išrašydama vaistus. Tad pacientui nereikia registruotis pas šeimos gydytoją, tik dėl vaistų recepto pratęsimo, jis gali registruotis tik pas slaugytoją.
Beje, slaugytojos ne tik vykdo gydytojų nurodymus, bet taip pat gali konsultuoti, aptarti kraujo tyrimus, pratęsti vaistų terminą, sekti gydymo planą, mokyti pacientą ir jo artimuosius valdyti lėtines ligas.
Kauno miesto poliklinikos šeimos gydytojo komandoje dirba ir kineziterapeutai bei gyvensenos medicinos specialistai, pas kuriuos pacientas gali pats užsiregistruoti esant poreikiui.
Kineziterapeutas rekomenduoja, pamoko, kaip paprastais pratimais žmogus gali padėti pats sau. Gyvensenos medicinos specialistas teikia profesionalias konsultacijas mitybos, fizinio aktyvumo, žalingų įpročių ir streso valdymo prevencijos klausimais.
Tai patvirtina ir Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinio šeimos gydytoja Sandra Liubinskienė:
„Pastebime didelį pacientų susidomėjimą pasikonsultuoti mitybos, fizinio aktyvumo klausimais. Gyvensenos medicinos specialistai konsultuoja dėl nutukimo, metabolinio sindromo, širdies kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, esant specifinėms dietoms prie tam tikrų ligų, padeda sudaryti individualius planus ir ilgalaikes rekomendacijas.“
Daug darbų atlieka kiti
Patys šeimos gydytojai tokius pokyčius netruko įvertinti.
„Slaugytojos gali konsultuoti pacientus dėl laboratorinių tyrimų paskyrimo, jų pakomentavimo, vaistų ar pagalbinių priemonių pratęsimo, jų vartojimo ar naudojimo, prevencinių programų vykdymo, imunoprofilaktikos ar lėtinių ligų savikontrolės ir valdymo klausimais. Dėl atvejo vadybininkų pagerėjo pacientų koordinavimas. Socialinis darbuotojas padeda spręsti klausimus, susijusius su sveikata, bet ir finansiniais ar socialiniais dalykais“, – pastebi S. Liubinskienė.
Nemažai jos darbe pasitaikančių situacijų jau parodė šeimos gydytojo komandinės priežiūros privalumus.
„Pavyzdžiui, pacientui numatyta planinė operacija. Su juo susisiekusi slaugytoja gali paskirti reikalingus operacijai tyrimus, užregistruoti pacientą informuoti kaip juos atlikti, kaip pasiruošti procedūrai ar operacijai, paskiria vizitą pas šeimos gydytoją. Atvejo vadybininkas gali paskirti kitus vizitus po atliktos operacijos pas šeimos gydytoją, stebėsenai, nedarbingumo tęsimui ir pan.“, – vardija S. Liubinskienė.
Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus Bendrosios praktikos slaugytoja Gabija Važnevičiūtė priduria, kad naujas modelis parodė, jog daugumą pacientų klausimų galima išspręsti nuotoliu susiskambinus su atvejo vadybininku, kartais užtenka net pokalbio su vadybininku, o slaugytojos konsultacijos ar gydytojo net nebereikia.
„Kad vizitų į gydymo įstaigą reikėtų rečiau, svarbiausias įprotis yra sąmoningas ir nuoseklus prevencinis rūpinimasis savo sveikata, laikytis sveikos gyvensenos principų, kurie apima kasdienį fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, emocinę ir psichinę sveikatą. Praktikoje tai reiškia: reguliariai matuoti sveikatos rodiklius – kraujo spaudimą, svorį, gliukozės kiekį (jei serga cukriniu diabetu). Taip pat atkreipti dėmesį į nedidelius, bet naujus pokyčius, laiku reaguoti, o ne laukti, kol bus labai blogai. Pacientai dažnai kreipiasi per vėlai“, – konstatavo slaugytoja.
Laukiame naujų pacientų
Prisirašyti prie Kauno miesto poliklinikos – paprasta ir patogu. Galite tai padaryti bet kurio Kauno miesto poliklinikos padalinio registratūroje (reikia turėti asmens dokumentą) arba internetu: https://kaunopoliklinika.lt/kvieciame-tapti-pacientu
Daugiau informacijos apie Kauno miesto poliklinikos teikiamas paslaugas bei kitą naudingą informaciją rasite internetinėje svetainėje www.kaunopoliklinika.lt arba paskambinę telefonu +370 37 403 900.