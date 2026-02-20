SveikataMedicinos žinios

Nauja schema: po kaimus važinėja medikais apsimetantys sukčiai

2026 m. vasario 20 d. 16:49
Lrytas.lt
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), kad regionuose, ypač kaimiškose vietovėse, lankosi asmenys, kurie naudojasi žmonių patiklumu: jie prisistato medikais ar sveikatos priežiūros darbuotojais bei siūlo „užregistruoti vizitui pas gydytoją“, „patikrinti sveikatą“ ar „atnaujinti duomenis“ ir prašo pateikti asmeninę informaciją.
„Įspėjame – tai gali būti sukčiai, renkantys jūsų duomenis ar informaciją galimiems nusikalstamiems veiksmams“, – rašo SAM ir primena, kad:
– Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai NEVAIKŠTO po namus be išankstinio suderinto oficialaus vizito.
– Iš gyventojų nerenkami asmens duomenys, dokumentų kopijos, banko informacija ar kita jautri informacija namų aplinkoje.

– Medikais prisistatantys asmenys neturi teisės prašyti pinigų ar vertingų daiktų.
Taip pat fiksuojami atvejai, kai:
– siūloma „investuoti į auksą“ ir perduoti jį nepažįstamiems asmenims;
– raginama išsiimti pinigus iš banko ir perduoti juos atvykstantiems kurjeriams.
Jei į jūsų namus atvyko įtartini asmenys – neįsileiskite jų ir nedelsdami skambinkite 112.
Jei sulaukėte įtartino skambučio – nutraukite pokalbį. Pasidalinkite šia informacija su artimaisiais ir kaimynais, ypač vyresnio amžiaus žmonėmis.
