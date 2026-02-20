SveikataMedicinos žinios

Reikšmingas žingsnis – Lietuvos atstovė pirmą kartą prisijungia prie Europos inovacijų tarybos ambasadorių

2026 m. vasario 20 d. 15:08
Vaistų gamintojo „Aconitum“ vadovė Rima Balanaškienė paskirta Europos inovacijų tarybos (European Innovation Council, EIC) ambasadore. Tai pirmasis kartas, kai Lietuvos atstovas pakviestas užimti šią poziciją pagrindinėje Europos Sąjungos institucijoje, atsakingoje už mokslo ir verslo proveržio skatinimą.
Europos inovacijų taryba (EIC) yra kertinė Europos Komisijos iniciatyva, kurios biudžetas siekia daugiau nei 10 mlrd. eurų. Jos tikslas – užpildyti spragą tarp mokslinių tyrimų laboratorijose ir realių produktų rinkoje, ypač remiant aukštos rizikos, bet didelio poveikio (angl. deep tech) technologijas.
EIC ambasadorių tinklas telkia patyrusius inovacijų ekosistemos dalyvius iš visos Europos, kurie prisideda prie strateginių diskusijų, padeda stiprinti ryšius tarp mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus bei skatina proveržio inovacijų vystymą. Ambasadoriai taip pat padeda inovatoriams geriau orientuotis Europos Sąjungos finansavimo ir plėtros instrumentuose.
Fokusas – į gyvybės mokslus ir regiono matomumą
R. Balanaškienės prisijungimas prie ambasadorių korpuso vertinamas kaip Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus brandos pripažinimas. Iki šiol Lietuva neturėjo tiesioginio atstovo šiame aukščiausio lygio ekspertų tinkle.
„Buvimas EIC ambasadore suteikia galimybę tiesiogiai prisidėti prie diskusijų, kaip Europos paramos mechanizmai gali efektyviau pasiekti inovatorius. Mano tikslas – padėti atskleisti Lietuvos ir viso regiono potencialą, ypač sveikatos technologijų srityje, kurioje turime stiprų mokslinį pagrindą, bet dažnai pritrūkstame įgūdžių jį komercializuoti pasauliniu mastu“, -teigia dr. R. Balanaškienė.
Patirtis ir tarptautinis pripažinimas
R.Balanaškienė į EIC ambasadorių tinklą pakviesta dėl ilgametės patirties valdant inovacijas sektoriuose, kuriuose mokslo rezultatus paversti komerciškai ir reguliaciškai veikiančiais sprendimais yra itin sudėtinga. Ji turi daugiau nei 30 metų patirties farmacijos ir biomedicinos srityse, vadovauja bendrovei „Aconitum“, kurios veikla grindžiama nuosava moksline baze, produktų vystymu ir didele tarptautine plėtra.
Jos veikla yra sulaukusi ir Europos masto įvertinimo: 2018 m. ji pateko į EU Prize for Women Innovators finalą, 2020 m. buvo nominuota „CPHI Pharma Awards“ apdovanojimų kategorijoje „Excellence in Pharma: CEO of the Year“, o 2021 m. buvo įtraukta į leidinį 20 Women for Innovation.
