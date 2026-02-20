Santaros klinikų neurochirurgas pakviestas į pasaulinį ekspertų komitetą

Tai pirmas kartas, kai į šį komitetą pakviestas specialistas iš Lietuvos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šis komitetas vienija skirtingų šalių neurochirurgus, kurie formuoja tarptautines rekomendacijas, inicijuoja mokymus ir skleidžia pažangiausią mikrochirurgijos praktiką, padedančią pasiekti geresnių pacientų gydymo rezultatų. Pastaraisiais dešimtmečiais, tobulėjant anatomijos žinioms ir mikrochirurgijos technikoms, vis dažniau įmanoma pasiekti radikalesnį navikų pašalinimą ir geresnių pacientų gydymo rezultatų. Vienas iš pagrindinių šios srities vystymo tikslų – ne tik kontroliuoti ligą, bet ir siekti maksimaliai įmanomo paciento išgydymo bei visaverčio gyvenimo po gydymo.
„Komiteto nariai atrenkami remiantis tarptautinių kolegų rekomendacijomis ir profesiniu indėliu plėtojant kaukolės pamato chirurgiją bei siekiant geriausių gydymo rezultatų pacientams. Toks įvertinimas yra svarbus ne tik mūsų kolegai neurochirurgui Ugniui Kšanui, bet ir visai Lietuvos medicinos bendruomenei.
Susiję straipsniai
Tai rodo, kad Santaros klinikų neurochirurgų kompetencija vertinama tarptautiniu mastu, o mūsų pacientai gauna gydymą, atitinkantį aukščiausius pasaulio standartus. Esame pasiruošę įsteigti neurochirurgijos laboratoriją, kurioje tiek mūsų šalies, tiek regiono neurochirurgai galėtų mokytis ir tobulinti įgūdžius, kad padėtų sudėtingą kaukolės pamato patologiją turintiems pacientams“, – kalba Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas dr. Aidanas Preikšaitis.
Tai ne tik asmeninis specialisto įvertinimas, bet ir ženklas, kad Lietuvoje atliekama kaukolės pamato chirurgija atitinka aukščiausius tarptautinius standartus, o šalies neurochirurgai tampa vis aktyvesne pasaulinės profesinės bendruomenės dalimi.
„Kaukolės pamato chirurgija yra viena sudėtingiausių neurochirurgijos sričių, reikalaujanti itin aukšto tikslumo ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo. Daug metų dalyvauju pasaulio neurochirurgų veikloje, ne kartą kolegoms pristačiau kraujagyslinę, kaukolės pamato patologiją, sėkmingus, nors labai sudėtingus atvejus.
Džiaugiuosi, kad šiuo metu pasaulyje buriasi neurochirurgų bendruomenė, kurios tikslas edukuoti specialistus ir laikytis vieningos krypties – visiško paciento išgydymo, o ne priemonių taikymo. Man atrodo neapsakomai svarbu skleisti žinią jauniems neurochirurgams, kad visų pirma jie turi sužinoti, ko nežino, nes tada atsiveria akys. Noriu, kad jaunieji kolegos pajustų, ką galima padaryti pasitelkus žinias, turint mikrochirurginę įrangą ir tinkamą vietą mokytis.
Tačiau labai svarbu ne tik įvaldyti techniką, tačiau ir nestokoti drąsos, pasitelkti proto galią. Tikiu, jog dažnu atveju situacija gali būti sudėtinga tik tol, kol nepasiruošęs neurochirurgas, o tada viskas tampa paprasta ir chirurgui, ir pacientui. Mikroneurochirurgija tuo žavi, kad yra nepaprastai sudėtinga, tačiau ją panaudojus profesionaliai ir efektyviai, žmonės išgydomi visam laikui“, – apie aukštus tikslus pasakoja neurochirurgas Ugnius Kšanas.
Pasaulio neurochirurgų draugijų federacija įkurta 1955 metais. Tai profesinė, mokslinė nevyriausybinė organizacija, vienijanti 130 narių draugijų – 5 žemynines asociacijas, 119 nacionalinių neurochirurgų draugijų ir 6 asocijuotas organizacijas. Federacija atstovauja daugiau kaip 30 tūkst. neurochirurgų visame pasaulyje ir siekia gerinti neurochirurginės pagalbos kokybę, stiprinti specialistų rengimą bei mokslinius tyrimus, kad pacientai visur galėtų gauti saugią, savalaikę ir aukštos kokybės neurochirurginę pagalbą. Organizacijos vizija – pasaulis, kuriame tokia pagalba yra prieinama visiems.
Gydytojas neurochirurgas Ugnius Kšanas Santaros klinikose dirba nuo neurochirurgijos skyriaus įsteigimo 2013 metais. Per tą laiką jis atliko per 1000 sudėtingų operacijų. Jis yra Yasargil mikroneurochirurgijos akademijos, Lietuvos neurochirurgų asociacijos narys, o nuo šių metų – Pasaulio neurochirurgų draugijų federacijos Kaukolės pamato chirurgijos komiteto narys.