JAV palengvinta galimybė vartoti marihuaną medicininiais tikslais

2026 m. balandžio 23 d. 17:40
JAV vyriausybė ketvirtadienį palengvino amerikiečiams galimybę vartoti kanapes medicininiais tikslais, perklasifikuodama šį narkotiką ir sudarydama sąlygas atlikti daugiau jų saugumo ir veiksmingumo tyrimų.
Marihuana buvo perklasifikuota į vidutinio arba mažo priklausomybės potencialo medžiagą, „išplečiant pacientų galimybes gydytis ir įgalinant gydytojus priimti geriau pagrįstus sveikatos priežiūros sprendimus“, sakė laikinasis generalinis prokuroras Toddas Blanche‘as.
Anksčiau ši medžiaga buvo priskiriama „I sąrašui“ (angl. Schedule I), t. y. kategorijai narkotikų, kurie, pasak JAV Narkotikų kontrolės administracijos (DEA), „neturi šiuo metu pripažinto medicininio panaudojimo ir pasižymi dideliu piktnaudžiavimo potencialu“. Į šią kategoriją taip pat patenka heroinas ir metamfetaminas.
Dabar marihuana perkelta į trečiąją pakopą penkių lygių narkotinių medžiagų klasifikacijoje.
Teisingumo departamentas nurodė, kad šis sprendimas ketvirtadienį priimtas įgyvendinant prezidento Donaldo Trumpo gruodžio mėnesį pasirašytą vykdomąjį įsaką dėl medicininių marihuanos tyrimų skatinimo.
