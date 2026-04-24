Ant Panevėžio greitųjų – ypatingas pagarbos ženklas nužudytam paramedikui

Paskutinė kelionė – jau šį savaitgalį
Mantas Sadauskas į paskutiniąją kelionę bus išlydėtas jau šį sekmadienį, balandžio 26 dieną. Amžinojo poilsio jis atguls Raguvėlės kapinėse Anykščių rajone.
Atsisveikinimas su velioniu prasidės šeštadienį, balandžio 25 dieną, 13 valandą laidojimo namuose „Ramybės takas“. Karstas bus išnešamas sekmadienį, 13.15 valandą. Tą pačią dieną, 7.30 valandą, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios už Mantą.
Panevėžyje – gedulas ir sunkiai suvokiama netektis: kolegos pasidalijo prisiminimais
Jau antrą dieną Panevėžio gatvėmis važinėjantys greitosios medicinos pagalbos automobiliai su juodomis juostelėmis liudija kolegų pagarbą ir skausmą – taip pagerbiamas per anksti Anapilin iškeliavęs paramedikas.
Sunku šnekėti būtuoju laiku
M. Sadausko kolegos apie jį kalba su ypatinga šiluma ir skausmu. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Panevėžio filialo direktorė Rūta Ramoškienė neslėpė emocijų.
„Man labai sunku šnekėti būtuoju laiku. Mantas – geras vaikas, jis kolektyvo narys. Jis ir kompetentingas, ir draugiškas, ir ramus, ir taktiškas. Niekada negirdėjau nei pakelto balso, nei negražaus ar nepagarbaus elgesio. Mantas buvo geras darbuotojas, geras žmogus“, – sakė GMP tarnybos Panevėžio filialo direktorė Rūta Ramoškienė.
Prisimena rūpestingą ir visada padedantį žmogų
Apie Mantą jautriai kalba ir jo kolegė, skubios pagalbos specialistė Kamilė. Pasak jos, velionis visada rasdavo laiko patarti ir padėti.
„Mantas buvo nuostabus žmogus. Be galo darbštus, protingas, visada mums padėdavo. Be galo rūpinosi savo vaikais, juos labai mylėjo. Visada jo galėdavai ko nors paklausti, jis tau patars. Patarimų jis duodavo tiek apie sportą, tiek apie maistą. Jis mitybą visiems galėdavo suderinti. Jis tikrai buvo nuostabus žmogus. Labai gaila“, – kalbėjo ji.
Artimųjų prašymas – leisti išgyventi netektį ramybėje
Tuo metu velionio artimieji kreipiasi į visuomenę su svarbiu prašymu – šiuo sunkiu laikotarpiu suteikti jiems erdvės ir ramybės.
„Suprantame, kad daugelis nori išreikšti užuojautą ir palaikymą, tačiau šiuo sunkiu laikotarpiu artimiesiems reikia laiko pabūti su savo skausmu. Prašome šiuo metu neskambinti ir nerašyti Manto tėvams bei šeimai. Bendrauja tik giminaičiai ir artimi šeimos draugai. Visi gražūs žodžiai ir palaikymas bus labai svarbūs, tačiau tam bus tinkamesnis laikas vėliau, po laidotuvių. Ačiū kiekvienam už supratingumą, pagarbą ir žmogiškumą“, – rašoma išplatintame įraše.
Kraupaus nusikaltimo aplinkybės
Panevėžio apylinkės teismas ketvirtadienį leido dviem mėnesiams suimti paramediko Manto Sadausko nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamą jo žmoną Justiną Gaigalaitę.
Prokuratūra savo ruožtu prašė suimti ją trims mėnesiams.
Ketvirtadienį dviem mėnesiams taip pat buvo suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas 34-erių Vilius Solkanas.
Tuo metu trečiajam įtariamajam – V. Solkano tėvui – teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą, kuris jau sumokėtas. Įtarimai vyrui pareikšti dėl jo sodyboje rasto ginklo.
Anksčiau skelbta, jog įtariamoji – aukos buvusi žmona. Teisėsaugos duomenimis, M. Sadauskas su žmona skyrėsi, tačiau procesas dar nebuvo baigtas.
Moters advokatas Vaidotas Sviderskis žurnalistams teisme sakė, kad jo klientė yra visiškai nekalta ir tikri įtariamieji dar nesulaikyti.