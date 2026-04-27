Slaugos ligoninėje Klaipėdoje įtaria plintant užkrečiamą ligą: pasibaisėjo atsakingų asmenų abejingumu

Informaciją apie galimą niežų atvejį naujienų portalas VE.lt gavo balandžio 27-ąją.
„Tikrai žinau, kad žmogus užkrėstas niežais ir neišgydomas jau kelis mėnesius. Manau, kad dėl netinkamo gydymo ar netinkamo požiūrio į ligonį. Toks abuojiškumas.
Žinau, kad yra ir daugiau tokių atvejų.
Nenoriu skųsti, tiesiog norisi rezultato – kad to ligonio niežai nekamuotų, o dabar jis nuolat draskosi“, – teigė šaltinis, prisistatantis žmogumi iš ligoninėje slaugomo paciento artimos aplinkos.
Anot šaltinio, įstaigos darbuotojai neigia, jog ligonis užsikrėtęs niežais, ir aiškina, jog tai dermatitas – lėtinė odos liga, dėl kurios taip pat kyla niežulys, tačiau atkreipiamas dėmesys, jog ji nėra užkrečiama.
„O aš nuo ligonio užsikrėčiau. Turėjau izoliuotis nuo visuomenės ir gydytis“, – teigia šaltinis.
Ligoninės vadovė Aušra Nikolajevienė sako, kad šiuo metu nėra informacijos apie niežų atvejį įstaigoje.
„Yra anksčiau buvęs toks atvejis, bet šiuo metu nėra. Esu neseniai grįžusi iš susirinkimo, niekas nesakė apie tokį dalyką, nors susirinkimuose visada problemas aptariame“, – naujienų portalui VE.lt pirmadienį priešpiet sakė A. Nikolajevienė.
Naujienų portalo prašymu informaciją apie galimą niežų atvejį Klaipėdos ligoninėje tikrino ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NSVC). Anot jo, centras gauna Klaipėdos departamentas informaciją apie niežų susirgimus gauna iš gydytojų, įtarusių, nustačiusių niežų atvejus, tačiau iš šios ligoninės tokių žinių šiemet negauta.
Departamentas 2026 metais iš gydytojų nėra gavęs informacijos apie niežais susirgusius asmenis, gyvenančius ar dirbančius Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje“, – teigiama centro portalui atsiųstame komentare.
Kaip skelbia NSVC, niežai yra užkrečiama liga, perduodama glaudaus žmonių kontakto metu ar per bendrai naudojamus daiktus.
Niežams būdingas stiprus odos niežėjimas, bėrimas.
Pastebėjus ligos požymius, ją platinančios erkės gali būti sunaikinamos per 24 valandas po tinkamo gydymo.
