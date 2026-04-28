Prasideda kelionė po Lietuvos mokyklas: kviečia jaunimą rinktis slaugytojo profesiją

Prognozuojama, kad 2032 m. trūks 4643 bendrosios praktikos slaugytojų. Higienos instituto 2024 metų duomenimis, Lietuvoje praktikavo 22,3 tūkst. slaugytojų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pirmasis mobilios komandos susitikimas su moksleiviais įvyks šią savaitę, balandžio 30 d., Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje. Kiti susitikimai planuojami gegužę: gegužės 12 d. – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje, gegužės 14 d. – Šiaulių Saulėtekio gimnazija ir kituose miestuose.
Taip pat mobili komanda gegužės 15 d. lankysis ir Seime, siekdama kuo plačiau paskleisti žinią apie augantį slaugytojų poreikį, paneigti sklandančius mitus apie šią profesiją. Šį turą inicijuoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), globoja SAM.
Interaktyvių susitikimų metu moksleiviai galės ne tik susipažinti su slaugytojo profesija, bet ir praktiškai išbandyti pirmosios pagalbos įgūdžius, „pasimatuoti“ slaugytojo vaidmenį, įsitraukdami į mobiliosios komandos veiklas, kurios ir atskleidžia slaugytojų darbą komandoje.
Sveikatos apsaugos ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės teigimu, slaugytojų poreikis jaučiamas daugelyje šalių, tad Lietuva turi galimybę išsiskirti kurdama patrauklias sąlygas šios profesijos atstovams.
Anot jos, nuosekliai stiprinant slaugos sektorių ir gerinant darbo aplinką, galima ne tik pritraukti naujų specialistų, bet ir paskatinti rinktis slaugytojo kelią kaip perspektyvią, prasmingą karjerą.
Šią kryptį papildo ir iniciatyvos, skirtos moksleiviams – jų metu jaunimas bus supažindinamas su įvairiomis sveikatos priežiūros įstaigų siūlomomis skatinamosiomis priemonėmis, atveriančiomis dar daugiau galimybių rinktis šią profesiją.
„Labai svarbu kalbėtis su jaunimu, atverti jiems slaugos profesijos galimybes ir parodyti, kokį svarbų vaidmenį ji atlieka visoje sveikatos sistemoje. Jaunosios kartos pasirinkimai jau šiandien formuoja rytojaus sveikatos priežiūrą, todėl kviečiame moksleivius drąsiai rinktis šį atsakingą, prasmingą ir ateities perspektyvų kupiną kelią“, – sako J. Platakytė.
Daugelis žmonių net nežino, kad slaugytojai specializuojasi dirbti skirtingose srityse, kurios reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių. Slaugytojai vertina pacientų būklę, pagal savo kompetenciją juos konsultuoja, prižiūri kaip laikomasi gydymo plano. Jie padeda koordinuoti paciento kelią tarp skirtingų specialistų, edukuoja pacientus ir jų artimuosius.
Norintys tęsti studijas, gali tai daryti skirtingose magistro studijų programose, taip atsiveria dar platesnės karjeros galimybės. Tie, kurie nori daugiau klinikinio darbo ir savarankiškumo jose, gali tapti išplėstinės praktikos slaugytojais.
Vis daugiau renkasi slaugytojo profesiją
SAM, siekdama atliepti slaugytojų poreikio augimą, kasmet palaipsniui didina valstybės finansuojamų vietų skaičių slaugos studijoms kolegijose ir universitetuose. Pernai valstybės finansuojamų slaugos studijų vietų padaugėjo net 100 (iš viso – 535), šiais metais suplanuota padidinti dar 85 vietomis (iš viso – 620).
Kaip teigia VU Medicinos fakulteto Ikidiplominių studijų prodekanė doc. dr. Laura Nedzinskienė, nors slaugos studijos šiandien atveria plačias karjeros galimybes, tačiau jaunimo pasirinkimai vis dar neatitinka realių sveikatos sistemos poreikių.
„Šiandien slaugytojo profesija yra dinamiška, atsakinga ir reikalaujanti aukštos kompetencijos – slaugytojai dirba su pažangiomis technologijomis, dalyvauja priimant sprendimus ir užtikrina pacientų priežiūros kokybę. Tačiau susiduriame su aiškiu iššūkiu – stojančiųjų skaičius nėra pakankamas, kad galėtume užtikrinti sistemos tvarumą ateityje. Tad būtina kryptingai dirbti su jaunimu ir aiškiai parodyti, kokias galimybes ši profesija iš tikrųjų suteikia“, – teigia L. Nedzinskienė.
Pasak LSMU Slaugos fakulteto prodekanės Daivos Petruševičienės, viena iš priežasčių, kodėl jaunuoliai rečiau renkasi slaugos studijas, yra vis dar gajus šios profesijos kaip „moteriškos“ stereotipas.
Šiuolaikinė slauga sparčiai keičiasi – ji tampa vis sudėtingesnė, reikalaujanti didesnės atsakomybės, kritinio mąstymo ir technologinių įgūdžių. Jauni žmonės vis dažniau atranda savo vietą įvairiose srityse, tokiose kaip anestezija, operacinės ar skubioji pagalba, kur slaugytojo vaidmuo yra itin svarbus ir dinamiškas.
„Dažnai manoma, kad slaugytojo darbas apsiriboja tik pagalbinėmis užduotimis, bet ši nuomonė neatitinka šiuolaikinės realybės. Šiandien slaugytojai – aukštos kvalifikacijos specialistai ir lygiaverčiai sveikatos priežiūros komandos nariai.
Jie kartu su gydytojais komandoje priima sprendimus, savarankiškai organizuoja pacientų slaugos procesą ir aktyviai dalyvauja gydymo procese. Slaugos profesija suteikia plačias galimybes augti, tobulėti ir kurti tikrą pokytį žmonių gyvenimuose“, – sako D. Petruševičienė.
Be slaugytojų būtų neįmanoma užtikrinti kokybiškos medicinos
Kaip pabrėžia JGA valdybos pirmininkė, šeimos medicinos gydytoja rezidentė Gintarė Petreikytė, slaugytojai yra lygiavertė ir labai svarbi komandos dalis, be kurios neįmanoma užtikrinti kokybiškos, saugios ir žmogiškos medicinos.
„Tai yra tie žmonės, nuo kurių budrumo, profesinės kompetencijos ir įžvalgumo tiesiogiai priklauso sklandus gydymo procesas. Slaugytojai yra tvirtas mūsų, gydytojų, ramstis, ir tik turėdami stiprią slaugos sistemą galime garantuoti paslaugų kokybę bei tęstinumą“, – teigia G. Petreikytė.
LSSO prezidentė Aušra Volodkaitė sako, kad slaugytojo profesija suteikia vis daugiau galimybių.
„Slaugytojo darbas šiandien yra ne tik atsakingas, bet ir prasmingas, dinamiškas. Jis apima vis platesnes funkcijas ir suteikia slaugytojams daugiau savarankiškumo, atsiranda ir daugiau galimybių tobulėti. Slaugytojų vaidmuo sveikatos priežiūros komandoje vis labiau matomas ir reikšmingas“, – teigia ji.