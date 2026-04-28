Prezidento pozicija dėl Pagalbinio apvaisinimo projekto: pritaria ligos gydymui

2026 m. balandžio 28 d. 09:20
Austėja Paulauskaitė
Seime kelią skinantis atnaujintam Pagalbinio apvaisinimo projektui, prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, jog į jį reiktų žiūrėti kaip į atitinkamos ligos gydymo būdą, o ligos gydymui šalies vadovas Gitanas Nausėda esą pritaria.
„Prezidentas pritaria ligos gydymui“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė V. Augustinavičius.
Kaip skelbta, balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, įveikė pirmąjį balsavimą Seime.
Projekte numatoma praplėsti valstybės finansavimą vaisingumo išsaugojimo paslaugoms ir embrionų saugojimui bei supaprastinti lytinių ląstelių ir embrionų importo bei tranzito tvarką. Taip esą siekiama padidinti gimstamumą ir užtikrinti konstitucinius asmenų lygiateisiškumo principus.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
