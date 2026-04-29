Už nuopelnus sveikatos sistemai apdovanoti 47 šalies medikai

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė garbės ženklais už nuopelnus sveikatos sistemai apdovanojo 47 medikus ir kitus darbuotojus, dar 11 medicinos bendruomenės narių įteiktos Seimo pirmininko Juozo Oleko, Vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės bei sveikatos apsaugos ministrės padėkos.
Sveikindama sveikatos bendruomenę, ministrė M. Jakubauskienė pabrėžė, kad medicinos darbuotojo profesijos liudija ypatingą padorumą ir drąsą, lydint pacientus svarbiausiais gyvenimo etapais.
„Iššūkių sveikatos sistemoje yra daug – tad atvirai ir drąsiai tai sakau, nes šioje salėje šiandien yra drąsiausi iš drąsiausių, geriausi iš geriausių, todėl sveikatos sistema remiasi į jus. Mes prašome jūsų patarimų, pagalbos ir jūs ją suteikiate. Jūs suteikiate ją Lietuvos žmonėms, suteikiate Lietuvai“, – pranešime cituojama M. Jakubauskienė.
Savo ruožtu renginyje dalyvavęs J. Olekas taip pat akcentavo mediko profesijos prasmę padedant žmogui sunkiausiomis akimirkomis. Už išskirtinį indėlį į Lietuvos sveikatos apsaugą jis įteikė padėkas ir atminimo dovanas 6 bendruomenės nariams.
Šiemet apdovanojimams gauta 200 paraiškų iš visos Lietuvos. Kandidatai vertinti už išskirtinius profesinius pasiekimus, ilgametį darbą, inovacijų diegimą, reikšmingus projektus bei iniciatyvas, kuriomis prisidėta prie sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo.
Nusipelniusių gydytojų ir sveikatos apsaugos darbuotojų vardai suteikiami nuo 2004 metų, nusipelniusių Lietuvos slaugytojų vardai – nuo 2015-ųjų.