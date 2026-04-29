Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos atašė steigimui Ukrainoje ir Izraelyje

„Steigimo poreikis grindžiamas nuosekliu bendradarbiavimu su Ukraina ir Izraeliu sveikatos sistemos atsparumo, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir karo medicinos srityse“, – dėstoma Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teikiamame nutarimo projekte.
Ministrų kabineto teigimu, šios pareigybės steigiamos ir siekiant skatinti ryšius tarp sveikatos įstaigų, koordinuoti vizitus, mokymus, konsultacijas, keitimąsi gerąja patirtimi.
Projekte nurodoma, kad siekiama geresnio bendradarbiavimo su Izraelio, ypač šalių parengties ekstremaliosioms situacijoms, personalizuotos medicinos, skaitmeninės sveikatos ir strateginio visuomenės sveikatos planavimo srityse, pasirengimo stiprinimo stichinėms nelaimėms, infrastruktūros sutrikimams bei kitoms grėsmėms.
Tuo metu Ukrainoje planuojamas aktyvesnis įsitraukimas į šios šalies atsigavimą ir atstatymą sveikatos priežiūros srityje o taip pat į nuo karo nukentėjusių asmenų fizinės ir psichosocialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų teikimą. Be to, siekiama inicijuoti ir prižiūrėti bendrus projektus, susijusius su sveikatos sistemos reformomis, ligų prevencija, vaistų politika, įskaitant dalyvavimą tarptautinėse programose ir tyrimuose.
Preliminariais SAM skaičiavimais, atašė pareigybės įsteigimui ir išlaikymui per metus Ukrainoje reikėtų apie 165 tūkst. eurų, o Izraelyje – apie 221 tūkst. eurų.
Kaip nurodoma nutarimo projekte, šios pareigybės turėtų atsirasti nuo šių metų rugsėjo.