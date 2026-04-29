SveikataMedicinos žinios

Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos atašė steigimui Ukrainoje ir Izraelyje

2026 m. balandžio 29 d. 13:30
Martyna Pikelytė
Vyriausybė trečiadienį pritarė sveikatos apsaugos atašė steigimui Ukrainoje ir Izraelyje.
„Steigimo poreikis grindžiamas nuosekliu bendradarbiavimu su Ukraina ir Izraeliu sveikatos sistemos atsparumo, pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir karo medicinos srityse“, – dėstoma Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teikiamame nutarimo projekte.
Ministrų kabineto teigimu, šios pareigybės steigiamos ir siekiant skatinti ryšius tarp sveikatos įstaigų, koordinuoti vizitus, mokymus, konsultacijas, keitimąsi gerąja patirtimi.
Projekte nurodoma, kad siekiama geresnio bendradarbiavimo su Izraelio, ypač šalių parengties ekstremaliosioms situacijoms, personalizuotos medicinos, skaitmeninės sveikatos ir strateginio visuomenės sveikatos planavimo srityse, pasirengimo stiprinimo stichinėms nelaimėms, infrastruktūros sutrikimams bei kitoms grėsmėms.

Tuo metu Ukrainoje planuojamas aktyvesnis įsitraukimas į šios šalies atsigavimą ir atstatymą sveikatos priežiūros srityje o taip pat į nuo karo nukentėjusių asmenų fizinės ir psichosocialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų teikimą. Be to, siekiama inicijuoti ir prižiūrėti bendrus projektus, susijusius su sveikatos sistemos reformomis, ligų prevencija, vaistų politika, įskaitant dalyvavimą tarptautinėse programose ir tyrimuose.
Preliminariais SAM skaičiavimais, atašė pareigybės įsteigimui ir išlaikymui per metus Ukrainoje reikėtų apie 165 tūkst. eurų, o Izraelyje – apie 221 tūkst. eurų.
Ukrainoje savanoriaujančius Lietuvos gyventojus Seimas linkęs atleisti nuo PSD skolų

Ukrainoje savanoriaujančius Lietuvos gyventojus Seimas linkęs atleisti nuo PSD skolų

Po išpuolio Dnipre – žinia iš ten dirbančių Lietuvos medikų

Po išpuolio Dnipre – žinia iš ten dirbančių Lietuvos medikų

„Kai po raketos smūgio atsiveria ligoninės durys“: Iš Ukrainos grįžo Lietuvos medikų komanda

„Kai po raketos smūgio atsiveria ligoninės durys“: Iš Ukrainos grįžo Lietuvos medikų komanda

Kaip nurodoma nutarimo projekte, šios pareigybės turėtų atsirasti nuo šių metų rugsėjo.
