Košmaras Atlanto vandenyne: laive – 3 staigios mirtys, įtariamas mįslingo viruso protrūkis

Kaip nurodo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), hantavirusas – ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrėčiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai.
Laivui neleidžiama švartuotis
70 metų vyras, iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį plaukęs kruiziniu laivu „MV Hondius“, susirgo ir mirė atvykęs į Šv. Elenos salą. Vyro palaikai dabar „laukia repatriacijos į Nyderlandus“.
Vyro 69 metų žmona taip pat susirgo ir mirė ligoninėje Johanesburge, Pietų Afrikoje. Pranešama, kad sutuoktiniai buvo olandai.
Vienintelis patvirtintas hantaviruso atvejis – 69 metų Didžiosios Britanijos pilietis, kuris šiuo metu gydomas intensyviosios terapijos skyriuje Johanesburge, o dviem įgulos nariams laive reikalinga skubi medicininė pagalba.
Tačiau jiems nebuvo leista išlipti gydytis Žaliajame Kyšulyje, pranešė kruizinių laivų operatorė „Oceanwide Expeditions“.
Laivų sekimo svetainė „Marine Traffic“ rodo, kad „MV Hondius“ prie Žaliojo kyšulio krantų lūkuriuoja jau mažiausiai 24 valandas.
Nyderlandų bendrovės valdomas kruizinis laivas talpina 170 keleivių ir apie 70 įgulos narių.
Nyderlandų valdžia planuoja parsigabenti du simptomus turinčius asmenis, taip pat mirusiojo kūną, kuris vis dar yra laive.
Laboratorijoje patvirtintas tik vienas hantaviruso atvejis, dar penki įtariami infekcijos atvejai tiriami.
Tačiau specialistai įspėja, kad užsikrėtusiųjų skaičius gali augti, nes simptomai pasireiškia per vieną–aštuonias savaites. „Ar artimiausiomis dienomis ir savaitėmis pamatysime daugiau žmonių, susirgsiančių šia liga?“, – kalbėdamas su BBC svarstė epidemiologas Michaelas Bakeris.
Pasak jo, keleiviai, kurie, kaip įtariama, užsikrėtė hantavirusu, virusą turėjo pasigauti dar prieš įlipdami į laivą.
Platina graužikai
Hantavirusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas.
NVSC puslapyje nurodoma, kad hantavirusą platina graužikai. Žmogus gali užsikrėsti įkvėpęs graužikų ekskrementais užkrėsto aerozolio. Todėl graužikų ižkrėstos dulkėtos vietos, pvz., rūsiai, grūdų sandėliai, yra labai pavojingi.
Užsikrečiama ir tiesioginio sąlyčio būdu. Tiesiogiai nuo sergančio žmogaus užsikrečiama retai. Užsikrėtęs graužikas sukėlėją gali platinti apie du mėnesius.
Hantavirusinės ligos gydymas daugiausia yra simptominis, nurodo NVSC.