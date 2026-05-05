Dėl teisės į gynybą pažeidimo sumažinta bauda buvusiam VMKL vadovui N. Markevičiui

Atsižvelgdamas į nustatytus teisės į gynybą pažeidimus, kasacinis teismas pakeitė apeliacinės instancijos teismo nuosprendį – pašalino dalį kaltinimo aplinkybių, susijusių su kyšio priėmimu už teisėtą veikimą, taip pat N. Markevičiui paskirtą baudą sumažino 3 200 eurų – nuo 17 500 iki 14 300 eurų.
LAT taip pat sutrumpino baudžiamojo poveikio priemonės – teisės dirbti vadovaujamą darbą sveikatos priežiūros įstaigose atėmimo terminą iki pusantrų metų. Anksčiau ši baudžiamojo poveikio priemonė buvo paskirta trejiems metams.
Bylą peržiūrėjo kelių instancijų teismai
Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu N. Markevičius buvo nuteistas už tai, kad, būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo, priėmė kyšį už neteisėtą veikimą, palankumą ir išimtinės padėties sudarymą medicinos įranga prekiaujančiai bendrovei, dalyvaujančiai ligoninės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose.
Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad kyšis buvo duodamas ir priimamas ne už neteisėtą, o už teisėtą N. Markevičiaus, kaip įstaigos vadovo, veikimą, kaltinimą pakeitė ir N. Markevičių pripažino kaltu priėmus kyšį už teisėtą veikimą bei palankumą viešuosiuose pirkimuose.
Dėl 12 nusikaltimų nuteistam G. Filipavičiui – naujas įkalinimo nuosprendis
Dabar bylą peržiūrėjęs LAT pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas ne tik perkvalifikavo veiką, bet ir iš esmės pakeitė kaltinimo aplinkybes: pašalino aplinkybę, kad kyšis priimtas už konkrečios sutarties sudarymą, ir nustatė, kad kyšis priimtas už kitokius veiksmus – medicinos įrangos įtraukimą į viešųjų pirkimų planus.
Kasacinis teismas pabrėžė, kad tai nėra vien formalus pakeitimas, nes skirtingos veikos aplinkybės reikalauja ir skirtingos gynybos.
„Nuteistasis viso proceso metu gynėsi nuo vieno kaltinimo, o apie kaltinimo keitimą iš anksto informuotas nebuvo. Dėl to teisėjų kolegija pripažino, kad apeliacinės instancijos teismas, iš esmės pakeitęs kaltinimo aplinkybes ir apie tai iš anksto neįspėjęs nuteistojo, pažeidė jo teisę į gynybą, nes jo gynyba byloje būtų buvusi kitokia, jei jis būtų gynęsis nuo pakeisto kaltinimo“, – rašoma teismo pranešime.
Teisėjų kolegija, atkreipusi dėmesį į tai, kad kaltinimo dalis dėl kyšio priėmimo už palankumą ar išimtinės padėties sudarymą nuteistajam inkriminuota nuo proceso pradžios ir nebuvo pakeista, dėl šios kaltinimo dalies pažeidimų nenustatė.
Byloje rašoma, kad medicinine įranga prekiaujančios įmonės vadybininkas Rolandas Žilinskas tuomečiam Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vadovui N. Markevičiui davė 138 eurų vertės kyšį, o šis jį priėmė.
N. Markevičiaus darbo kabineto apžiūros metu buvo rastas bilietas į viskio parodą „Vilnius Whisky Festival“, dvi klubo narystės kortelės, leidžiančios patekti į Vilniaus „Ryto“ krepšinio komandos namų rungtynes, jo darbo knygoje rastas įrašas apie aptariamą bilietą ir Vilniaus „Ryto“ krepšinio komandos rungtynes.
Teisėsauga įtarė, kad N. Markevičius 2020 m. savo darbo kabinete susitikimo su R. Žilinsku metu priėmė, o šis jam davė kyšį – 100 eurų vertės bilietą į viskio parodą ir 38 eurų vertės klubo narystės korteles.
R. Žilinskui už papirkimą buvo paskirta 13 tūkst. eurų bauda.
Buvęs ligoninės vadovas buvo nuteistas ir kitoje korupcijos byloje
N. Markevičius dar 2022 metais buvo pripažintas kaltu dėl kitų korupcinio pobūdžio veikų padarymo, subendrinęs bausmes, Lietuvos apeliacinis teismas jam buvo skyręs galutinę – 62 900 eurų baudą.
Dabar LAT sumažinus baudą nuteistajam, 2 700 eurų sumažėjo bendra bauda už visus korupcinius nusikaltimus dviejose bylose.
Po galutinio ir neskundžiamo LAT sprendimo N. Markevičiui palikta galioti 60 200 eurų bauda.
Ikiteisminį tyrimą šiose korupcijos bylose atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).