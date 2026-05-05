Hantaviruso laivo dramoje – nauji įtarimai: užkratas plinta neįprastu būdu?

Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) antradienį pareiškė įtarianti, kad paprastai tarp graužikų plintantis hantavirusas šįkart galėjo plisti tarp kruizinio laivo keleivių, nors anksčiau tebuvo užfiksuotas vienintelis žmogaus perdavimo žmogui atvejis.
Ispanijos sveikatos apsaugos ministerijos pareiškimas socialiniuose tinkluose pasirodė netrukus po to, PSO pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms ir jų prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove Ženevoje pranešė, kad laivas plauks į Kanarų salas.
„Remiantis epidemiologiniais duomenimis, surinktais laive jo sustojimo Žaliojo Kyšulio salose metu, bus nuspręsta, kuris uostas yra tinkamiausias. Iki tol Sveikatos apsaugos ministerija nepriims jokio sprendimo, kaip jau informavome Pasaulio sveikatos organizaciją“, – teigė ministerija.
Anksčiau salų regioninės vyriausybės viceprezidentas Manuelis Dominguezas teigė pageidaująs, kad laivas plauktų tiesiai į Ispanijos žemyninę dalį, nes ten yra daugiau išteklių, reikalingų spręsti nelaimės ištiktame laive susidariusią situaciją.
„Jei laivas neprivalo būti Kanarų salose, tai būtų geriau, nes žemyninėje dalyje gali būti kitų išteklių“, – sakė jis interviu vietos radijui.
M. Dominguezas pridūrė, kad bet koks sprendimas turėtų būti priimtas „su visomis įmanomomis garantijomis“.
PSO įtaria, kad virusas galėjo plisti tarp žmonių
Nors M. Van Kerkhove pirmadienį teigė, kad, remiantis ankstesniais protrūkiais, bendras viruso keliamas pavojus visuomenei yra nedidelis, antradienį PSO pranešė įtarianti, kad šįkart hantavirusas galėjo plisti tarp žmonių.
„Mes tikime, kad tarp labai artimų kontaktų gali vykti perdavimas iš žmogaus žmogui“, – žurnalistams sakė M. Van Kerkhove.
Ji pridūrė, kad įtariama, jog pirmasis susirgęs asmuo šiuo virusu užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu stovi prie Žaliojo Kyšulio krantų.
Kaip skelbta, olandų kruizinių laivų operatorius „Oceanwide Expeditions“ pirmadienį patvirtino, kad iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį plaukiančiame laive „MV Hondius“ susidarė „rimta medicininė situacija“.
„Iki 2026 m. gegužės 4 d. užfiksuoti septyni atvejai (du laboratorijoje patvirtinti hantaviruso atvejai ir penki įtariami atvejai), iš kurių trys baigėsi mirtimi, vienas pacientas yra kritinės būklės, o trys asmenys skundžiasi lengvais simptomais“, – teigiama antradienį paskelbtame PSO pranešime.
Trys keleiviai buvo evakuoti medicininiu pagrindu, keturi tebėra laive.
Hantavirusai žmonėms perduodami per kontaktą su užsikrėtusių laukinių graužikų – pavyzdžiui, pelių ar žiurkių – šlapimu, išmatomis ar seilėmis. Retesniais atvejais infekcija gali atsirasti dėl graužikų įkandimų.
Pasak Prancūzijos nacionalinės visuomenės sveikatos agentūros, žmonės paprastai pasigauna infekciją įkvėpdami užkrėstų dulkių ir aerozolių.
PSO duomenimis, vienintelis žinomas hantavirusas, kurio ribotas perdavimas iš žmogaus žmogui iki šiol buvo užfiksuotas, yra Pietų Amerikoje aptiktas Andų virusas. Be to, jo perdavimas siejamas su „artimu ir ilgalaikiu kontaktu“.
