Moteris nesuprato, kodėl jai skauda pilvą: Kauno medikai nustatė – prasidėjo gimdymas

„Kartais skubios pagalbos skyriuje istorijos klostosi visai netikėtai“, – „Facebook“ paskyroje rašo Kauno medikai.
„Į mūsų skyrių greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo atvežta pacientė, kuri skundėsi stipriais, spazminiais pilvo skausmais. Tokiais atvejais medikų komanda visuomet vertina įvairias galimas ūmias būkles, todėl situacija iš pradžių atrodė kaip viena iš daugelio kasdienių skubios pagalbos situacijų.
Vis dėlto apžiūros metu gydytoja greitai nustatė tikrąją skausmo priežastį – prasidėjusį gimdymą.
Pacientė buvo nedelsiant pervežta į akušerijos–ginekologijos skyrių, kur po 3 minučių nuo atvykimo – pasaulį išvydo sveika mergaitė. Tai – jau antras vaikas šeimoje, o ši diena jiems tapo kupina netikėtumo, jaudulio ir didžiulio džiaugsmo.
Ši istorija primena, kad kartais nėštumas gali būti sunkiai pastebimas ar net visiškai netikėtas. Medicinoje tokie atvejai vadinami „cryptic pregnancy“ (slaptas arba nepastebėtas nėštumas). Nors tai reta, tačiau pasitaiko situacijų, kai moteris ilgą laiką nejaučia ar neatpažįsta nėštumo požymių, o apie jį sužino tik labai vėlyvoje stadijoje ar net prasidėjus gimdymui.
Tokiais momentais ypač svarbus tampa greitas medikų reagavimas, profesionalumas ir komandinis darbas – nuo skubios pagalbos skyriaus iki akušerijos specialistų.
Džiaugiamės, kad ši netikėta istorija baigėsi pačia gražiausia baigtimi – nauja gyvybe, sveika mama ir dar viena laiminga šeimos pradžia“, – rašoma Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus soc. tinklo paskyroje.