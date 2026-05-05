PSO ieško žmonių, skridusių tuo pačiu lėktuvu su užsikrėtusiąja hantavirusu

Olandė, kurios vyras taip pat mirė nuo šio viruso laive, dabar įstrigusiame prie Žaliojo Kyšulio, balandžio 24 d. išsilaipino Šv. Elenos saloje, skųsdamasi „virškinimo trakto simptomais“. Skrydžio į Johanesburgą metu moters būklė pablogėjo, o mirė balandžio 26 d. ji mirė, pranešė PSO.
„Pradėtas tuo reisu skridusių keleivių kontaktų sekimas“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, olandų kruizinių laivų operatorius „Oceanwide Expeditions“ pirmadienį patvirtino, kad iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį plaukiančiame laive „MV Hondius“ susidarė „rimta medicininė situacija“.
„Iki 2026 m. gegužės 4 d. užfiksuoti septyni atvejai (du laboratorijoje patvirtinti hantaviruso atvejai ir penki įtariami atvejai), iš kurių trys baigėsi mirtimi, vienas pacientas yra kritinės būklės, o trys asmenys skundžiasi lengvais simptomais“, – teigiama antradienį paskelbtame PSO pranešime.
Trys keleiviai buvo evakuoti medicininiu pagrindu Žaliojo Kyšulio salose – valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų. Keturi tebėra laive.
