SveikataMedicinos žinios

PSO ieško žmonių, skridusių tuo pačiu lėktuvu su užsikrėtusiąja hantavirusu

2026 m. gegužės 5 d. 12:11
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) antradienį pranešė ieškanti žmonių, skridusių reisu iš Šv. Elenos salos į Johanesburgą, kuriuo skrido nuo hantaviruso vėliau mirusi kruizinio laivo keleivė.
Daugiau nuotraukų (1)
Olandė, kurios vyras taip pat mirė nuo šio viruso laive, dabar įstrigusiame prie Žaliojo Kyšulio, balandžio 24 d. išsilaipino Šv. Elenos saloje, skųsdamasi „virškinimo trakto simptomais“. Skrydžio į Johanesburgą metu moters būklė pablogėjo, o mirė balandžio 26 d. ji mirė, pranešė PSO.
„Pradėtas tuo reisu skridusių keleivių kontaktų sekimas“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, olandų kruizinių laivų operatorius „Oceanwide Expeditions“ pirmadienį patvirtino, kad iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį plaukiančiame laive „MV Hondius“ susidarė „rimta medicininė situacija“.
Susiję straipsniai
Paslaptinga infekcija Atlanto vandenyne: kruiziniame laive įtariamas viruso protrūkis, jau yra mirčių

Paslaptinga infekcija Atlanto vandenyne: kruiziniame laive įtariamas viruso protrūkis, jau yra mirčių

Košmaras Atlanto vandenyne: laive – 3 staigios mirtys, įtariamas mįslingo viruso protrūkis

Košmaras Atlanto vandenyne: laive – 3 staigios mirtys, įtariamas mįslingo viruso protrūkis

Tris mirtis kruiziniame laive sukėlęs hantavirusas: kas apie jį žinotina

Tris mirtis kruiziniame laive sukėlęs hantavirusas: kas apie jį žinotina

„Iki 2026 m. gegužės 4 d. užfiksuoti septyni atvejai (du laboratorijoje patvirtinti hantaviruso atvejai ir penki įtariami atvejai), iš kurių trys baigėsi mirtimi, vienas pacientas yra kritinės būklės, o trys asmenys skundžiasi lengvais simptomais“, – teigiama antradienį paskelbtame PSO pranešime.
Trys keleiviai buvo evakuoti medicininiu pagrindu Žaliojo Kyšulio salose – valstybėje prie Vakarų Afrikos krantų. Keturi tebėra laive.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)virusasviruso protrūkis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.