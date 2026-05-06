Drama Kauno oro uoste – iš lėktuvo išlipusiam vyrui staiga sustojo širdis

Laimei, jis atgavo sąmonę, nes iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo jį gaivino oro uosto darbuotojai ir, tikėtina, prisidėję keleiviai.
„Buvo panaudotas oro uoste esantis defibriliatorius – po trijų defibriliacijų pacientas atgavo sąmonę ir buvo skubiai išvežtas į Kauno klinikas.
Nuoširdžiai dėkojame Kauno oro uostui už bendradarbiavimą, operatyvumą ir turimą gyvybes gelbstinčią įrangą. Taip pat didžiulė padėka visiems žmonėms, kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie šios gyvybės išgelbėjimo.
Dėkojame dirbusiai komandai: dispečerei Inesai Kudarauskaitei, gydytojai Saulei Kraujutaitytei, skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistui Dainiui Urbonui, paramedikui – GMP automobilio vairuotojui Ignui Gelažiui.
Kiekviena sekundė tokiose situacijose yra lemtinga“, – rašo GMP tarnyba.
