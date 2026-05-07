Argentinos vyriausybė: hantaviruso aukomis tapę olandai prieš kruizą lankėsi Čilėje, Urugvajuje ir Argentinoje

Ministerija nurodė, kad pora – vyras ir žmona – lapkričio 27 d. atvyko į Argentiną, tada keliavo į Čilę ir Urugvajų, o kovo 27 d. grįžo į Argentiną ir balandžio 1 d. įlipo į laivą „MV Hondius“. Argentinos sveikatos apsaugos ministerija nesiėmė spėlioti, kur ši pora galėjo užsikrėsti minėtu virusu.
Vadinamoji Andų viruso atmaina, kuri buvo patvirtinta dviem kruizinio laivo keleiviams, nebuvo aptikta Ugnies Žemės provincijoje, kurioje įsikūrusi Ušuaja, nuo 1996 m., teigė pareigūnai. Andų atmaina yra vienintelė, kurios atveju yra įrodymų, liudijančių žmogaus užsikrėtimą nuo kito žmogaus.
Argentinos sveikatos apsaugos ministerija pažymėjo, kad siunčia ekspertus į Ušuają, jog šie sugautų ir ištirtų graužikus dėl viruso tose vietovėse, kurios yra susijusios su olandų poros maršrutu.
Vyras balandžio 11 d. mirė laive. Jo kūnas buvo išgabentas iš laivo Šv. Elenos saloje pietinėje Atlanto vandenyno dalyje. Jo žmona, kuri prastai pasijuto, taip pat paliko laivą šioje saloje. Ji vėliau buvo evakuota į ligoninę Johanesburge, kurioje mirė. Keleivio vokiečio, kurio gyvybė taip pat užgeso, kūnas vis dar yra laive.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) kiek anksčiau pranešė, kad trys žmonės – du įgulos nariai ir dar vienas žmogus, kuris, kaip manoma, užsikrėtė – buvo evakuoti iš laivo, kuris buvo karantine prie Žaliojo Kyšulio salyno. Jie buvo perkelti į Nyderlandus.
