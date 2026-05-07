Didžiausias pirkimas istorijoje: greitosios automobiliai netrukus ženkliai „atjaunės“

Tai didžiausias specializuotų automobilių pirkimas GMPT istorijoje, sudarysiantis apie penktadalį viso autoparko, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
„Specializuoti automobiliai yra viena pagrindinių GMP darbuotojų darbo priemonė, nuo kurios priklauso per kiek laiko brigada pasieks pagalbos laukiantį gyventoją. Šis automobilių parko atnaujinimas užtikrins geresnes darbo sąlygas, sutrumpins reagavimo laiką į iškvietimą, o tai sudarys sąlygas suteikti savalaikę būtinąją pagalbą pacientui“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Pirmieji dešimt mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki liepos mėnesio.
Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį: Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai – 10, Šiauliams – 9, o Panevėžiui – 5.
Pažymima, kad automobiliai yra varomi visais keturiais ratais. Todėl, tai, anot ministerijos, gerokai padidins GMP ekipažų pravažumą. Be to, mikroautobusai pritaikyti pacientų pervežimui ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui.
GMPT automobilių parkas atnaujinamas ES fondų lėšomis. Viešojo pirkimo laimėtojas tapo bendrovė „Autojuta“, sutarties vertė siekia daugiau nei 8,1 mln. eurų (su PVM).